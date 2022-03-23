"رحلتي من الدرعية إلى أميركا" سيرة ذاتية من نخيل الدرعية إلى صخب شوارع نيويورك
كتاب "رحلتي من الدرعية إلى أميركا" للكاتب السعودي عبد الملك بن أحمد آل الشيخ، هو أشبه بسيرة ذاتية، دوّن فيها المؤلف تجربة ثريّة وأورد مواقف وأحداثًا لواحد من الشخصيات التي عاشت في بيئة بسيطة بعيدة كل البعد عن تعقيدات المدينة الحديثة.. ثم انتقل للدراسة في مدينة صاخبة بالنشاط والحركة، هي: نيويورك.
Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها
كتاب "Gods of the Upper Air" من تأليف تشارلز كينغ. يتناول فيه الكاتب نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية والشخوص المؤسّسين لها. يجادل "كينغ" في كتابه هذا بأنّ هذه الشخصيات الثقافية كانت تعمل في الجبهات المتقدّمة للحرب الأخلاقية العظمى في زماننا، والمقصود بهذه الحرب هو سيادة مفهوم أنّ الإنسانية كينونة واحدة لا تقبل التجزئة بصرف النظر عن الاختلافات السائدة في لون البشرة، والجندر، والقدرات الجسدية والعقلية، والعادات الثقافية والمعيشية.
"إيمانويل كانط في التربية" مخططات تربوية تُحسّن من وضع الإنسان في المستقبل
كتاب "إيمانويل كانط في التربية" للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط وترجمة جوزيف معلوف, يوضح "كانط" في كتابه أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحتاج إلى تربية، وهذه التربية رباعية الأركان، تبدأ بالرعاية، ثم الانضباط، فالتعليم، بلوغًا مرتبة التنشئة الأخلاقية التي هي الغاية القصوى من كل تربية تريد كمال البشرية.
"مشروع أومّا" رؤية مستقبلية حول تطور البشرية
كتاب "مشروع أومّا" للكاتبة العراقية لطفية الدليمي. رواية تمثّل رؤية مستقبلية ممكنة اجتمع عليها أشخاص آمنوا بأن خلاص أي مجموعة بشرية إنما هو مجموع "الخلاصات" الفردية لأعضائها، أشخاص يضيء الحبّ مسالك زمنهم الوعر، يعتمدون على قدرات شخصية وخبرات علمية وتقنية متاحة - بدائية أحيانًا – مستلهمة من البيئة المحلية.
"رحلتي من الدرعية إلى أميركا" سيرة ذاتية من نخيل الدرعية إلى صخب شوارع نيويورك