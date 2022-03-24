Control عن التاريخ المظلم والحاضر المقلق لعلم تحسين النّسل

كتاب "رحلتي من الدرعية إلى أميركا" للكاتب السعودي عبد الملك بن أحمد آل الشيخ، هو أشبه بسيرة ذاتية، دوّن فيها المؤلف تجربة ثريّة وأورد مواقف وأحداثًا لواحد من الشخصيات التي عاشت في بيئة بسيطة بعيدة كل البعد عن تعقيدات المدينة الحديثة.. ثم انتقل للدراسة في مدينة صاخبة بالنشاط والحركة، هي: نيويورك.