Control عن التاريخ المظلم والحاضر المقلق لعلم تحسين النّسل
كتاب Control أو "التحكم" من تأليف آدم راذرفورد، المتخصص في علم الجينات والإعلامي في ميدان العلوم، يتناول فيه جوانب علم تحسين النّسل، الذي يمتاز بتاريخ متناقض من نَظريات وتطبيقات طرحها علماء متفائلون بخير البشرية، وآخرون من العلماء العنصريين والفاشست.
"رحلتي من الدرعية إلى أميركا" سيرة ذاتية من نخيل الدرعية إلى صخب شوارع نيويورك
كتاب "رحلتي من الدرعية إلى أميركا" للكاتب السعودي عبد الملك بن أحمد آل الشيخ، هو أشبه بسيرة ذاتية، دوّن فيها المؤلف تجربة ثريّة وأورد مواقف وأحداثًا لواحد من الشخصيات التي عاشت في بيئة بسيطة بعيدة كل البعد عن تعقيدات المدينة الحديثة.. ثم انتقل للدراسة في مدينة صاخبة بالنشاط والحركة، هي: نيويورك.
Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها
كتاب "Gods of the Upper Air" من تأليف تشارلز كينغ. يتناول فيه الكاتب نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية والشخوص المؤسّسين لها. يجادل "كينغ" في كتابه هذا بأنّ هذه الشخصيات الثقافية كانت تعمل في الجبهات المتقدّمة للحرب الأخلاقية العظمى في زماننا، والمقصود بهذه الحرب هو سيادة مفهوم أنّ الإنسانية كينونة واحدة لا تقبل التجزئة بصرف النظر عن الاختلافات السائدة في لون البشرة، والجندر، والقدرات الجسدية والعقلية، والعادات الثقافية والمعيشية.
"إيمانويل كانط في التربية" مخططات تربوية تُحسّن من وضع الإنسان في المستقبل
كتاب "إيمانويل كانط في التربية" للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط وترجمة جوزيف معلوف, يوضح "كانط" في كتابه أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحتاج إلى تربية، وهذه التربية رباعية الأركان، تبدأ بالرعاية، ثم الانضباط، فالتعليم، بلوغًا مرتبة التنشئة الأخلاقية التي هي الغاية القصوى من كل تربية تريد كمال البشرية.
Control عن التاريخ المظلم والحاضر المقلق لعلم تحسين النّسل