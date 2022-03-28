"الانحدار الفرنسي" تحقيق عن دور فرنسا في لبنان والدول العربية
كتاب "الانحدار الفرنسي" من تأليف الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو اللذين اشتهرا بعد خطفهما في العراق عام 2014 وقضائهما 4 أشهرٍ في الأسر. لكن الأهم أنهما يجوبان المنطقة العربية منذ 30 عامًا، وتابعا كواليس لقاءات "ماكرون" مع الزعماء العرب. فالكتاب من النوعِ الاستقصائي، جاء ثمرة مئات المقابلات مع شخصيات عربية وفرنسية سياسية واستخباراتية وعسكرية، ورجال أعمال، يلقي الضوء بشكل رئيسي على تراجع الدور الفرنسي مع أسبابه ونتائجه، في الجزائر والمغرب ولبنان، وكذلك من خلال التجربة الليبية المريرة.
"الرواية" مذكرات مصطفى الفقي سكرتير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
كتاب "الرواية - رحلة الزمان والمكان" من تأليف د. مصطفى الفقي الذي شغل منصب سكرتير الرئيسِ الأسبق حسني مبارك للمعلومات لسنوات كثيرة. فجاء الكتاب مليئًا بالوقائع المشوّقة، ويتّسم بسلاسة السّرد وجمال اللغة، لكنّ صاحب المذكرات لا يقدّم هنا سوى ما يمكن تسميته "التاريخ العام" متجنبًا التطرّق إلى أي شأن شخصي أو خاص مثل وقائع الحب والزواج وعلاقته بالمرأة على سبيل المثال.
Control عن التاريخ المظلم والحاضر المقلق لعلم تحسين النّسل
كتاب Control أو "التحكم" من تأليف آدم راذرفورد، المتخصص في علم الجينات والإعلامي في ميدان العلوم، يتناول فيه جوانب علم تحسين النّسل، الذي يمتاز بتاريخ متناقض من نَظريات وتطبيقات طرحها علماء متفائلون بخير البشرية، وآخرون من العلماء العنصريين والفاشست.
"رحلتي من الدرعية إلى أميركا" سيرة ذاتية من نخيل الدرعية إلى صخب شوارع نيويورك
كتاب "رحلتي من الدرعية إلى أميركا" للكاتب السعودي عبد الملك بن أحمد آل الشيخ، هو أشبه بسيرة ذاتية، دوّن فيها المؤلف تجربة ثريّة وأورد مواقف وأحداثًا لواحد من الشخصيات التي عاشت في بيئة بسيطة بعيدة كل البعد عن تعقيدات المدينة الحديثة.. ثم انتقل للدراسة في مدينة صاخبة بالنشاط والحركة، هي: نيويورك.
Gods of the Upper Air نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية ومؤسّسيها
كتاب "Gods of the Upper Air" من تأليف تشارلز كينغ. يتناول فيه الكاتب نشأة الأنثروبولوجيا الثقافية والشخوص المؤسّسين لها. يجادل "كينغ" في كتابه هذا بأنّ هذه الشخصيات الثقافية كانت تعمل في الجبهات المتقدّمة للحرب الأخلاقية العظمى في زماننا، والمقصود بهذه الحرب هو سيادة مفهوم أنّ الإنسانية كينونة واحدة لا تقبل التجزئة بصرف النظر عن الاختلافات السائدة في لون البشرة، والجندر، والقدرات الجسدية والعقلية، والعادات الثقافية والمعيشية.
"الانحدار الفرنسي" تحقيق عن دور فرنسا في لبنان والدول العربية