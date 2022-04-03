"مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"
كتاب "مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"، من تأليف الدكتور عثمان علي عطا، يكشف فيه كيف كانت تُدار حروب العرب ضدّ الغزو الأجنبي في تلك الفترة، مؤكدًا أن مجالس المشورة لعبت دورًا بارزًا، على مدار التاريخِ العربي الإسلامي.
"الجنسانية في الهزيمة والانتصار" طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة
كتاب "الجنسانية في الهزيمة والانتصار"، من تأليف الباحثة الفلسطينية المختصة بالدراسات العربية المعاصرة إسلام كمال. يحاول هذا الكتاب، وفقاً للناشر، "الكشف عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، الجنسية (المادية)، والاجتماعية (المعنوية)، وامتداد تلك الطبيعة بقواها السحرية الفاعلة نحو تجنيس الأشياء والعلاقات، فكيف يحدث ذلك؟ وبناءً على ماذا؟"
"صرخة الغضب.. دراسة بلاغية في خطابات الانتفاضة اللبنانية"
كتاب "صرخة الغضب.. دراسة بلاغية في خطابات الانتفاضة اللبنانية" للباحث اللبناني نادر سراج. الكتاب استكمال لثلاثية تشكّل مشروعاً معرفياً ابتدأ به كاتبه في شتاء عام 2005، إثر انقسام الشارع اللبناني بين 8 و14 من مارس وصولاً لوقائعِ ثورة 17 من أكتوبر 2009، اللبنانية وشعاراتها، مستقرئًا مضامينها، ومعايناً تجليات مفهوم الهامش في الخطابات الاعتراضية، أي رصد اليومي والملفوظ والمعيش، مستعيناً بالعلوم البينيّة (البلاغة وتحليل الخطاب والسوسيولوجيا) والاتكاء على مخرجاتها، بغية استقراء تحولات الشارعِ وتقصّي معالم خطابه التغييري.
"الانحدار الفرنسي" تحقيق عن دور فرنسا في لبنان والدول العربية
كتاب "الانحدار الفرنسي" من تأليف الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو اللذين اشتهرا بعد خطفهما في العراق عام 2014 وقضائهما 4 أشهرٍ في الأسر. لكن الأهم أنهما يجوبان المنطقة العربية منذ 30 عامًا، وتابعا كواليس لقاءات "ماكرون" مع الزعماء العرب. فالكتاب من النوعِ الاستقصائي، جاء ثمرة مئات المقابلات مع شخصيات عربية وفرنسية سياسية واستخباراتية وعسكرية، ورجال أعمال، يلقي الضوء بشكل رئيسي على تراجع الدور الفرنسي مع أسبابه ونتائجه، في الجزائر والمغرب ولبنان، وكذلك من خلال التجربة الليبية المريرة.
"مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"