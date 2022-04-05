"سحر الأبوين" حكم ونصائح للحياة الأُسريّة وسبل تربية الأطفال

كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وَثيقة الأُخوة الإنسانية" من تأليف القاضي محمد عبدالسلام. يعرض فيه المؤلف التفاصيل الفكرية والفنية البروتوكولية التي سبقت إعداد "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقّعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في فبراير من العام 2019، في أبوظبي، وما أحاط بها من عقبات، وكيف نشأت فكرتها وتطورت.