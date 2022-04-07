White Feminism أو"النسويّة البيضاء" مراجعة نقدية لما وصلت إليه حركة النسويّة في الغرب
كتاب White Feminism أو"النسويّة البيضاء" من تأليف الصحافية والناقدة الثقافية الأميركية "كوا بيك" أثار الكتاب جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والثقافية الأميركية منذ صدوره، حيث شنّت فيه الكاتبة هجومًا مباشرًا على الحركة النسويّة في الغرب، إذ تفكّك ارتباطها الطبقي والعرقي بالمنظومة البطريركية القائمة، ودعت النساء المتمتّعات بالامتيازات إلى إعادة نظر جذريّة في ما انتهت إليه حركتهن.
"الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وَثيقة الأُخوة الإنسانية"
كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وَثيقة الأُخوة الإنسانية" من تأليف القاضي محمد عبدالسلام. يعرض فيه المؤلف التفاصيل الفكرية والفنية البروتوكولية التي سبقت إعداد "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقّعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في فبراير من العام 2019، في أبوظبي، وما أحاط بها من عقبات، وكيف نشأت فكرتها وتطورت.
"البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات"
كتاب "البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات" للباحث المغربي عبدالرزاق الحنوشي، وهو أول مؤلف يتناول بالدرس والتحليل إشكالية غير مسبوقة حول علاقة المؤسسة البرلمانية، بمجلسيها: النواب والمستشارين، بقضايا حقوق الإنسان، من خلال رصد حصيلة البرلمان في الولاية العاشرة، في الفترة ما بين عامي 2016 و 2021
"مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"
كتاب "مجالس المشورة في مصر.. عصر سلاطين المماليك، من العام 1250 حتى 1517م"، من تأليف الدكتور عثمان علي عطا، يكشف فيه كيف كانت تُدار حروب العرب ضدّ الغزو الأجنبي في تلك الفترة، مؤكدًا أن مجالس المشورة لعبت دورًا بارزًا، على مدار التاريخِ العربي الإسلامي.
White Feminism أو"النسويّة البيضاء" مراجعة نقدية لما وصلت إليه حركة النسويّة في الغرب