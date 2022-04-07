White Feminism أو"النسويّة البيضاء" مراجعة نقدية لما وصلت إليه حركة النسويّة في الغرب

كتاب White Feminism أو"النسويّة البيضاء" من تأليف الصحافية والناقدة الثقافية الأميركية "كوا بيك" أثار الكتاب جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والثقافية الأميركية منذ صدوره، حيث شنّت فيه الكاتبة هجومًا مباشرًا على الحركة النسويّة في الغرب، إذ تفكّك ارتباطها الطبقي والعرقي بالمنظومة البطريركية القائمة، ودعت النساء المتمتّعات بالامتيازات إلى إعادة نظر جذريّة في ما انتهت إليه حركتهن.