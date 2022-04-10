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"عالم الأزياء.. رحلة في تاريخ الموضة" دراسة عن أصول الموضات الغربية وتطورها

"عالم الأزياء.. رحلة في تاريخ الموضة" دراسة عن أصول الموضات الغربية وتطورها

كل يوم كتاب

كتاب "عالم الأزياء.. رحلة في تاريخ الموضة" من تأليف الباحثة الألمانية باربارا فينكن وترجمة الكاتب أيمن شرف، وهو دراسة معمّقة عن أصول الموضات الغربية وتطورها والأفكار الأصلية التي نبتت منها، والتراث الذي استعارته واستفادت منه في تقديم ملابس جديدة.

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"عالم الأزياء.. رحلة في تاريخ الموضة" دراسة عن أصول الموضات الغربية وتطورها

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