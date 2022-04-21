تدبيرِ أزماتِ التحوُّلِ الديمقراطيِّ.. مقاربةٌ للحَراكِ العربيِّ في ضَوءِ التجارِبِ

نتناول اليومَ كتاب «السيونيزم أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن الصهيونية» من تأليف محمد روحي الخالدي، وحرره وقدم له المؤرخ الفلسطيني وليد أحمد سامح الخالدي. ويعد الكتاب مخطوطة غير منتهية، أنجزها المؤلف قبل وفاته عام 1913، وقد حفظت بين أوراقه الشخصية وكتبه في أرشيف المكتبة الخالدية.

يشير البروفسيور وليد الخالدي، الذي عمل على تحقيقِ المخطوطة وجمعها وتدقيق وضبط نسخها، إلا أن تحليل روحي الخالدي يعكس نظرة رجل دولة عربي في الصهيونية قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقضائها على النظام الدولي الأوروبي القائم قبلها، بما في ذلك الدولة العثمانية ذاتها، وبروز الولايات المتحدة الأميركية لاعبًا جبارًا في النظام الجديد الذي انبثق من الحرب. أدرك روحي الخالدي مدى النشاط الصهيوني في فلسطين وتنوعه، بل كان أول من قام برصده منهجيا، وأدرك كذلك مدى فساد الأجهزة التنفيذية المحلية وتواطؤها مع سماسرة الصهيونية في التحايل على سياسة الدولة المعلنة للحد من الهجرة اليهودية، وانتقال الأرض العربية إلى أيديهم، وعزمه على فضح هذا كله.