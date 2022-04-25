سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ
نتناول اليوم كتاب «سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ»، للمعارِض السوري المعروف رياض سيف، أتى الكتاب على شكل سرد شخصي لتجربة عمر، تبدأ بسيطة ومتواضعة، لكن الطموح سرعان ما يوصل الرجل تدريجيا، إلى المجلس التشريعي، ثم التمرد فالسجن، ومن ثم خلافات مع من يفترض أنهم شركاء له. إنها حياة مليئة بالأحداث، تبدأ من تسعينيات القرن الماضي، حتى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، فيها كشف عن مفاسد النظام وخباياه، مع القليل من النقد الذاتي. إنه توثيق - إرادة الرجل رغم مرضه، أن يبصر النور - باعتباره شاهدا على فترة مفصلية من عمر سوريا.
مفكرة عابرحدود.. سجل وقائعِ العبور
كتابنا اليوم بعنوانِ «مفكرة عابرحدود.. سجل وقائعِ العبور » للكاتب الألباني گازميند كابلاني، ترجمة أحمد الويزي، يقدم فيه وقائع حية من تجربته الشخصية وتجربة مواطنيه الألبان، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين، في لحظة ما من التاريخ المعاصر، إلى خوض هجرة جماعية خارج الحدود.
ويخبرنا الكاتب بأن علاقته «الإشكالية» مع الحدود، «بدأت منذ وقت مبكر جدا، منذ فترة الشباب»؛ ذلك لأن «الإصابة بمتلازمة الحدود أو عدم الإصابة بها، إنما يؤول، في جزء كبير منه، إلى مسألة الحظ وحسب، ما دام كل شيء يتوقف على البلد الذي يولد فيه المرء وحسب، والحال أني ولدت في ألبانيا!».
ثم تنتهِي الحكاية «على نحوٍ مباغت»، بينما «أغلب حكايات الحدود لا تجد لها، في العادة، نهاية، سواء تلك الحدود المرئية الفظيعة التي تفرض بسلطة الأنظمة الشمولية، أو المخاتلة وغيرِ المرئية التي نستنبطها، حين يفرض علينا العيش ببلاد المهجر». فيما يخبرنا الكاتب بأنه يحلم بـ«عالم لا يصبح فيه أي غريب ولا نازح»، قبل أن يستدرك، مخاطبا قارئه، بالقول: «لكن، لا ينبغي أن تسيء الظن بما أقول؛ فأنا أحب السفر بكثرة، مثل أغلب الذين يعانون متلازمة الحدود. إلا أنك إذا لم تخرج قط من جلدتك، من جسدك ويأسك، فلن تمكن نفسك أبدا من هذه المتلازمة. غير أني أريد من هؤلاء الذين يسافرون أن يكونوا زوارا حقيقيين، أن يكونوا مسكونين بحب المعرفة، وبوهيميين نوعا ما، سواء كانوا سياحا أو طلبة أو مجرد ناس عاديين.
تداعياتُ الجائِحة
نتناولُ اليومَ كتابَ «تداعياتِ الجائحة» من تصدير الدكتورِ مصطفى الفقي، وتقديمِ السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد، وتحريرِ سوزان عابد. في هذا الكتابِ يسعى باحثونَ مِن مصرَ والسعوديةِ والمغرب، إلى رصدِ وتحليلِ واختبارِ مَجموعةٍ مِن الأفكارِ والمفاهيمِ بعدَ التداعياتِ التي ترتَّبَتْ على اجتياحِ وباءِ كورونا دولَ العالَم، وأدَّى إلى شللٍ أصابَ جوانبَ مختلفةً من الحياةِ في كلِّ مكان. كمَا درسَ الباحثونَ المشاركونَ انعكاساتِ الجائحةِ على المستوى الدُوليِّ والإقليميِّ والمَحليّ، لتقديمِ رؤيةٍ استشرافيّةٍ لِمَا يُمكنُ أنْ تؤولَ إليه الأوضاعُ سياسيًا واستراتيجيًّا واقتصاديًا وصحيًّا وثقافيًّا، مع وضعِ تَصوُّراتٍ عامةٍ لِمَا يُمكنُ أنْ يحدثَ مِن تطوراتٍ داخليةٍ وعالميةٍ في ظلِّ استمرارِ تفشِي كورونا.
تدبيرُ أزماتِ التحوُّلِ الديمقراطيِّ
للأستاذ الجامعي المغربي إدريس لكريني، ويرى فيِه الكاتب أنّ «الأقطار العربية ظلَت من بينِ الدولِ أقل تفاعلا مع المتغيراتِ الكبرى التي شهِدها العالم بعد نهاية الحربِ البارِدة، مقارنة بدول أخرى، راكمت مكتسباتٍ سياسية واقتصادية مهمة».
كما يسعى الكتاب إلى الإجابة عن إشكالية رئيسية، تتعلق بتحديد المداخلِ اللازمة لتأمينِ تحول ديمقراطي في المنطقة العربية بأقل كلفة، عبر استيعاب الإشكالات المطروحة في هذا الشأن من ناحية، وكذا التراكمات النظرية، والتجارِب الميدانية الدولية الحديثة من ناحية أخرى، انطلاقا من ثلاث فرضيات أساسية. وتشير أولى هذه الفرضيات إلى أن الأزمات السياسية والأمنية القائمةَ في عدد من دول المنطقة، تعكس حجم الإكراهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتراكمة من جهة، وعدم اختيارِ المداخل اللازمة والكفيلة بدعم التحول الديمقراطي من جهة أخرى.
وتشير ثاني هذه الفرضيات إلى أن استحضار التجارِب الدولية الحديثة في هذا الصدد، سيجعل التحول ممكنا في المنطقة، كما سيسمح بانتشال الحراك من «القتامة» الحالية، التي ألصقت به؛ بربطه بالإرهاب والاستلاب الأمني والتراجعِ الاجتماعي والاقتصادي.
أما الفرضية الأخيرة فتقضي بأن اعتماد العدالة الانتقالية، يمثل مدخلا سلسا لتدبيرِ أزمات هذا التحول، ولتجاوز الارتباكات التي تطبع المشهد السياسي لعدد من دول الحراك، بِما يدعم مشاركة الجميعِ في بناء دولة تسع الجميع.
السيونيزم أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن الصهيونية
نتناول اليومَ كتاب «السيونيزم أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن الصهيونية» من تأليف محمد روحي الخالدي، وحرره وقدم له المؤرخ الفلسطيني وليد أحمد سامح الخالدي. ويعد الكتاب مخطوطة غير منتهية، أنجزها المؤلف قبل وفاته عام 1913، وقد حفظت بين أوراقه الشخصية وكتبه في أرشيف المكتبة الخالدية.
يشير البروفسيور وليد الخالدي، الذي عمل على تحقيقِ المخطوطة وجمعها وتدقيق وضبط نسخها، إلا أن تحليل روحي الخالدي يعكس نظرة رجل دولة عربي في الصهيونية قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقضائها على النظام الدولي الأوروبي القائم قبلها، بما في ذلك الدولة العثمانية ذاتها، وبروز الولايات المتحدة الأميركية لاعبًا جبارًا في النظام الجديد الذي انبثق من الحرب. أدرك روحي الخالدي مدى النشاط الصهيوني في فلسطين وتنوعه، بل كان أول من قام برصده منهجيا، وأدرك كذلك مدى فساد الأجهزة التنفيذية المحلية وتواطؤها مع سماسرة الصهيونية في التحايل على سياسة الدولة المعلنة للحد من الهجرة اليهودية، وانتقال الأرض العربية إلى أيديهم، وعزمه على فضح هذا كله.
سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ