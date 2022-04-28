العقل الأميركي
نتناول اليوم كتاب "العقل الأميركي" للباحث الدكتور يسري إبراهيم، الذي يرصد فيه فلسفة الأخلاق والمثالية لدى الفيلسوف الأميركي جوزيا رويس، على نحو يقطع بأن لدى أميركا إسهامات مهمة أخرى تتجاوز تلك الأفكار العملية التي تنشد المصلحة!
ورغم أنه لا يحظى في التاريخِ الفكري الأميركي بالشهرة التي تحظى بها أسماء أخرى، مثل وليم جيمس، وجون ديوي، يعد "رويس" أكبر ممثل للمثالية في أميركا الشمالية في الفترة التي تمتد بين الحرب الأهلية الأميركية والحرب العالمية الأولى، أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولكن فلسفة الرجل لم تكن نبتة أميركية خالصة، فقد انبثقت، في الحقيقة من الفلسفة الألمانية المثالية الممتدة من كانط إلى هيغل. وحققت المثالية انتشارا سريعا في أميركا توج بتأسيس المجلة الفلسفية عام 1892 في جامعة كورنل على يد جولد شيرمان.
وأثر "رويس" في عدد من الفلاسفة المثاليين الأميركيين مثل هوكنج وهويسون ولويفنبرج، كما أشرف على الرسالة التي تقدم بها الفيلسوف الشهير جورج سنتيانا إلى جامعة هارفارد للحصول على الدكتوراه في الفلسفة، وترك تأثيرا كبيرا في فلسفته. وهناك عدد آخر من علماء المنطق الذين تأثروا به، كما أنه أول من درس علم المنطق في جامعة هارفارد.
وديع سعادة.. الأعمال الشعرية
نتناول اليوم كتاب «وديع سعادة الأعمال الشعرية» إنه مجموعة أعمال الشاعر اللبناني وديع سعادة، الذي يقول إنه لا يستدعي الكتابة، ولا يتقصدها. له ثلاثة عشر ديوانا، بدأ في كتابتها قبل أن يبلغ العشرين. «أنا لا أؤمن بالولادة القيصرية للشعر. تأتي القصيدة من تلقاء نفسها أو لا تأتي، بدليل أن مجموعتي الأولى «ليس للمساء إخوة» التي تضم اثنتين وخمسين قصيدة، استغرقتني ثلاثة عشر عاما، من عام 1968 إلى 1980، وبين الديوان والآخر تمر ثلاث سنوات أحيانا».
يكرر «سعادة» حكاية طريفة، أنه كان يكتب الشعر العمودي، في قريته شبطين (شمال لبنان) التي ولد فيها عام 1948، ولم تكن تصل إليها أي كتب حديثة لا سيما في الشعر، وأنه لم يكن قد سمع بـ«قصيدة نثر». ويقول «ذات نهار قررت أن أمزق قصائدي العمودية وأكتب شعرا غير مقيد بوزن ولا بقافية، مأخوذا بحرية الكتابة غير المقيدة بأي قيد». بقيت في ذاك النهار أتمشى على سطيحة بيتي في شبطين، جيئة وذهابا، متسائلا: «كيف سيتلقى القارئ هذا النوع من الشعر، وهل أمزق قصائدي العمودية أم لا؟ وقررت أخيرا أن أمزق هذه القصائد وبدأت في كتابة أولى قصائدي النثرية التي كانت ثلاث كلمات فقط: (ليس للمساء إخوة). ثم جعلت هذه الكلمات عنوانا لكتابي الأول».
كتاب التركتاتوس
كتابنا اليوم بعنوان «التركتاتوس» للفيلسوف النمساوي - البريطاني لودفيخ فتخنشتاين، يتكون «التركتاتوس» من سبعة مقترحات رئيسية. وكل اقتراح رئيسي، (ما عدا السابع)، مزود بتفاصيل وتعليقات. فوفقًا لفتخنشتاين؛ الهدف من الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكار. كما أن الفلسفة ليست عقيدة، بل نشاط. وهي لا تؤدي إِلى «الافتراضات الفلسفية»، بل إلى توضيح الافتراضات. ويجب على الفلسفة أن توضح وتحدد بدقة الأفكار الغامضة، وأن تحدد ما يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره، وتشير إلى ما لا يوصف، من خلال التعبير عما يمكن قوله بوضوح. كما يدعي المؤلف أنه ليس هناك مشكلات فلسفية على الإِطلاق، وكل ما يسمى الأسئلة الفلسفية الأساسية، التي حاول الفلاسفة عبر العصور إيجاد إجابات لها من خلال جميع أنواع الأنظمة الميتافيزيقية، هي في الواقع مشكلات خاطئة.
وقد توصل إلى استنتاج أن كل ما يسمى المشكلات الفلسفية الأساسية والأنظمة الميتافيزيقية المرتبطة بها، تشترك في صفة أساسية واحدة، «أنها جميعا مطروحة في اللغة». أو بتعبير أدق؛ يتم طرحها في لغة عامية طبيعية. والسبب في ذلك أن كل هذه المشكلات هي مشكلات زائفة، ناتجة من استخدام غامض أو خاطئ أو حتى غير مناسب للغة.
سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ
نتناول اليوم كتاب «سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ»، للمعارِض السوري المعروف رياض سيف، أتى الكتاب على شكل سرد شخصي لتجربة عمر، تبدأ بسيطة ومتواضعة، لكن الطموح سرعان ما يوصل الرجل تدريجيا، إلى المجلس التشريعي، ثم التمرد فالسجن، ومن ثم خلافات مع من يفترض أنهم شركاء له. إنها حياة مليئة بالأحداث، تبدأ من تسعينيات القرن الماضي، حتى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، فيها كشف عن مفاسد النظام وخباياه، مع القليل من النقد الذاتي. إنه توثيق - إرادة الرجل رغم مرضه، أن يبصر النور - باعتباره شاهدا على فترة مفصلية من عمر سوريا.
مفكرة عابرحدود.. سجل وقائعِ العبور
كتابنا اليوم بعنوانِ «مفكرة عابرحدود.. سجل وقائعِ العبور » للكاتب الألباني گازميند كابلاني، ترجمة أحمد الويزي، يقدم فيه وقائع حية من تجربته الشخصية وتجربة مواطنيه الألبان، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين، في لحظة ما من التاريخ المعاصر، إلى خوض هجرة جماعية خارج الحدود.
ويخبرنا الكاتب بأن علاقته «الإشكالية» مع الحدود، «بدأت منذ وقت مبكر جدا، منذ فترة الشباب»؛ ذلك لأن «الإصابة بمتلازمة الحدود أو عدم الإصابة بها، إنما يؤول، في جزء كبير منه، إلى مسألة الحظ وحسب، ما دام كل شيء يتوقف على البلد الذي يولد فيه المرء وحسب، والحال أني ولدت في ألبانيا!».
ثم تنتهِي الحكاية «على نحوٍ مباغت»، بينما «أغلب حكايات الحدود لا تجد لها، في العادة، نهاية، سواء تلك الحدود المرئية الفظيعة التي تفرض بسلطة الأنظمة الشمولية، أو المخاتلة وغيرِ المرئية التي نستنبطها، حين يفرض علينا العيش ببلاد المهجر». فيما يخبرنا الكاتب بأنه يحلم بـ«عالم لا يصبح فيه أي غريب ولا نازح»، قبل أن يستدرك، مخاطبا قارئه، بالقول: «لكن، لا ينبغي أن تسيء الظن بما أقول؛ فأنا أحب السفر بكثرة، مثل أغلب الذين يعانون متلازمة الحدود. إلا أنك إذا لم تخرج قط من جلدتك، من جسدك ويأسك، فلن تمكن نفسك أبدا من هذه المتلازمة. غير أني أريد من هؤلاء الذين يسافرون أن يكونوا زوارا حقيقيين، أن يكونوا مسكونين بحب المعرفة، وبوهيميين نوعا ما، سواء كانوا سياحا أو طلبة أو مجرد ناس عاديين.
العقل الأميركي