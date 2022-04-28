العقل الأميركي

كتابنا اليوم بعنوان «التركتاتوس» للفيلسوف النمساوي - البريطاني لودفيخ فتخنشتاين، يتكون «التركتاتوس» من سبعة مقترحات رئيسية. وكل اقتراح رئيسي، (ما عدا السابع)، مزود بتفاصيل وتعليقات. فوفقًا لفتخنشتاين؛ الهدف من الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكار. كما أن الفلسفة ليست عقيدة، بل نشاط. وهي لا تؤدي إِلى «الافتراضات الفلسفية»، بل إلى توضيح الافتراضات. ويجب على الفلسفة أن توضح وتحدد بدقة الأفكار الغامضة، وأن تحدد ما يمكن تصوره وما لا يمكن تصوره، وتشير إلى ما لا يوصف، من خلال التعبير عما يمكن قوله بوضوح. كما يدعي المؤلف أنه ليس هناك مشكلات فلسفية على الإِطلاق، وكل ما يسمى الأسئلة الفلسفية الأساسية، التي حاول الفلاسفة عبر العصور إيجاد إجابات لها من خلال جميع أنواع الأنظمة الميتافيزيقية، هي في الواقع مشكلات خاطئة.

وقد توصل إلى استنتاج أن كل ما يسمى المشكلات الفلسفية الأساسية والأنظمة الميتافيزيقية المرتبطة بها، تشترك في صفة أساسية واحدة، «أنها جميعا مطروحة في اللغة». أو بتعبير أدق؛ يتم طرحها في لغة عامية طبيعية. والسبب في ذلك أن كل هذه المشكلات هي مشكلات زائفة، ناتجة من استخدام غامض أو خاطئ أو حتى غير مناسب للغة.

