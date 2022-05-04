"تجارب ومشاهدات من حياتي" تجربة خاصة عن مواجهة صعوبات الحياة

نتناول اليوم كتاب "العقل الأميركي" للباحث الدكتور يسري إبراهيم، الذي يرصد فيه فلسفة الأخلاق والمثالية لدى الفيلسوف الأميركي جوزيا رويس، على نحو يقطع بأن لدى أميركا إسهامات مهمة أخرى تتجاوز تلك الأفكار العملية التي تنشد المصلحة!

ورغم أنه لا يحظى في التاريخِ الفكري الأميركي بالشهرة التي تحظى بها أسماء أخرى، مثل وليم جيمس، وجون ديوي، يعد "رويس" أكبر ممثل للمثالية في أميركا الشمالية في الفترة التي تمتد بين الحرب الأهلية الأميركية والحرب العالمية الأولى، أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولكن فلسفة الرجل لم تكن نبتة أميركية خالصة، فقد انبثقت، في الحقيقة من الفلسفة الألمانية المثالية الممتدة من كانط إلى هيغل. وحققت المثالية انتشارا سريعا في أميركا توج بتأسيس المجلة الفلسفية عام 1892 في جامعة كورنل على يد جولد شيرمان.

وأثر "رويس" في عدد من الفلاسفة المثاليين الأميركيين مثل هوكنج وهويسون ولويفنبرج، كما أشرف على الرسالة التي تقدم بها الفيلسوف الشهير جورج سنتيانا إلى جامعة هارفارد للحصول على الدكتوراه في الفلسفة، وترك تأثيرا كبيرا في فلسفته. وهناك عدد آخر من علماء المنطق الذين تأثروا به، كما أنه أول من درس علم المنطق في جامعة هارفارد.