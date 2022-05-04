"تجارب ومشاهدات من حياتي" تجربة خاصة عن مواجهة صعوبات الحياة
كتاب "تجارب ومشاهدات من حياتي" للكاتب علي بن عبد الله النخيل، كتب فيه سيرته الذاتية مستعرضًا محطاتٍ عدة، غطت طفولته ودراسته، أبرز فيها أكثر من 113 قصة مرت عليه في محطات حياته، قصّ فيها الفشل والإحباط والتصميم. وقدّم تجارب ومشاهدات لها دلالاتها ودروسها للجيل الجديد عبر إلقائه الضوء على ما مرّ به الرعيل الأول في رحلة العناء والمشقة وتحقيق الذات.
"الطريق نحو اللاحريّة" طرح عن مصدر الإلهام لسياسات الرئيس الروسي بوتين
كتاب THE ROAD TO UNFREEDOM أو "الطريق نحو اللاحريّة" للمؤرخ الأميركي تيموثي سنايدر يجادل فيه إيفان إيلين، الذي رأى في بينيتو موسوليني وأدولف هتلر نموذجين يحتذيان لإعادة اختراع القيصرية الروسية، بعد أن أسقطها البلاشفة عام 1917. ويمثل مصدر الإلهام الأساس لسياسات بوتين وتوجهاته السياسية، وأن الرئيس الروسي بوتين اعتمد على نظريات هذا المفكر دون غيره لشرح أسباب توجه روسيا إلى تقويض الاتحاد الأوروبي وغزو أوكرانيا.
"نهاية الصحراء" رواية عن تاريخ الاستعمار وحرب التحرير الجزائرية
كتاب "نهاية الصحراء" للكاتب الجزائري سعيد خطيبي. وهو رواية تدور أحداثها في بلدة قريبة من الصحراء في الجزائر عام 1988. من خلال المتحدثين في الرواية، الذين هم أبطالها، يغوص الكاتب في تاريخ الاستعمار وتاريخ حرب التحرير الجزائرية وورثتها، عبر سرده ملابسات جريمة قتل مغنّية لعوب، تعمل في أحد الفنادق.
العقل الأميركي
نتناول اليوم كتاب "العقل الأميركي" للباحث الدكتور يسري إبراهيم، الذي يرصد فيه فلسفة الأخلاق والمثالية لدى الفيلسوف الأميركي جوزيا رويس، على نحو يقطع بأن لدى أميركا إسهامات مهمة أخرى تتجاوز تلك الأفكار العملية التي تنشد المصلحة!
ورغم أنه لا يحظى في التاريخِ الفكري الأميركي بالشهرة التي تحظى بها أسماء أخرى، مثل وليم جيمس، وجون ديوي، يعد "رويس" أكبر ممثل للمثالية في أميركا الشمالية في الفترة التي تمتد بين الحرب الأهلية الأميركية والحرب العالمية الأولى، أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولكن فلسفة الرجل لم تكن نبتة أميركية خالصة، فقد انبثقت، في الحقيقة من الفلسفة الألمانية المثالية الممتدة من كانط إلى هيغل. وحققت المثالية انتشارا سريعا في أميركا توج بتأسيس المجلة الفلسفية عام 1892 في جامعة كورنل على يد جولد شيرمان.
وأثر "رويس" في عدد من الفلاسفة المثاليين الأميركيين مثل هوكنج وهويسون ولويفنبرج، كما أشرف على الرسالة التي تقدم بها الفيلسوف الشهير جورج سنتيانا إلى جامعة هارفارد للحصول على الدكتوراه في الفلسفة، وترك تأثيرا كبيرا في فلسفته. وهناك عدد آخر من علماء المنطق الذين تأثروا به، كما أنه أول من درس علم المنطق في جامعة هارفارد.
"تجارب ومشاهدات من حياتي" تجربة خاصة عن مواجهة صعوبات الحياة