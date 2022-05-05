"13 نظريّة في الطبيعة البشريّة" سياحة فكريّة عبر التاريخِ حول الطبيعة البشريّة
كتاب "13 نظريّة في الطبيعة البشريّة"، من تأليف أربعة كتّاب؛ هم: ليزلي ستيفانون، وديفيد إل. هابرمان، وبيتر ماثيوز رايت، وشارلوت ويت، وترجمة خليل زيدان. الكتاب عمل موسوعي يمكّن القارئ من سياحة فكريّة عبر التاريخ، ويسمح له بالتّعرف على رؤى العالم المتعدّدة، خاصة تلك المتعلقة بالطبيعة البشريّة.
"تجارب ومشاهدات من حياتي" تجربة خاصة عن مواجهة صعوبات الحياة
كتاب "تجارب ومشاهدات من حياتي" للكاتب علي بن عبد الله النخيل، كتب فيه سيرته الذاتية مستعرضًا محطاتٍ عدة، غطت طفولته ودراسته، أبرز فيها أكثر من 113 قصة مرت عليه في محطات حياته، قصّ فيها الفشل والإحباط والتصميم. وقدّم تجارب ومشاهدات لها دلالاتها ودروسها للجيل الجديد عبر إلقائه الضوء على ما مرّ به الرعيل الأول في رحلة العناء والمشقة وتحقيق الذات.
"الطريق نحو اللاحريّة" طرح عن مصدر الإلهام لسياسات الرئيس الروسي بوتين
كتاب THE ROAD TO UNFREEDOM أو "الطريق نحو اللاحريّة" للمؤرخ الأميركي تيموثي سنايدر يجادل فيه إيفان إيلين، الذي رأى في بينيتو موسوليني وأدولف هتلر نموذجين يحتذيان لإعادة اختراع القيصرية الروسية، بعد أن أسقطها البلاشفة عام 1917. ويمثل مصدر الإلهام الأساس لسياسات بوتين وتوجهاته السياسية، وأن الرئيس الروسي بوتين اعتمد على نظريات هذا المفكر دون غيره لشرح أسباب توجه روسيا إلى تقويض الاتحاد الأوروبي وغزو أوكرانيا.
"نهاية الصحراء" رواية عن تاريخ الاستعمار وحرب التحرير الجزائرية
كتاب "نهاية الصحراء" للكاتب الجزائري سعيد خطيبي. وهو رواية تدور أحداثها في بلدة قريبة من الصحراء في الجزائر عام 1988. من خلال المتحدثين في الرواية، الذين هم أبطالها، يغوص الكاتب في تاريخ الاستعمار وتاريخ حرب التحرير الجزائرية وورثتها، عبر سرده ملابسات جريمة قتل مغنّية لعوب، تعمل في أحد الفنادق.
"13 نظريّة في الطبيعة البشريّة" سياحة فكريّة عبر التاريخِ حول الطبيعة البشريّة