"13 نظريّة في الطبيعة البشريّة" سياحة فكريّة عبر التاريخِ حول الطبيعة البشريّة

كتاب "تجارب ومشاهدات من حياتي" للكاتب علي بن عبد الله النخيل، كتب فيه سيرته الذاتية مستعرضًا محطاتٍ عدة، غطت طفولته ودراسته، أبرز فيها أكثر من 113 قصة مرت عليه في محطات حياته، قصّ فيها الفشل والإحباط والتصميم. وقدّم تجارب ومشاهدات لها دلالاتها ودروسها للجيل الجديد عبر إلقائه الضوء على ما مرّ به الرعيل الأول في رحلة العناء والمشقة وتحقيق الذات.

