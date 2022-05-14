"حلم ماكينة الخياطة" حكايا نساء إيطاليات واكبت فترة ما بين الحربين العالميتين
كتاب "حلم ماكينة الخياطة" رواية من تأليف الكاتبة الإيطالية بيانكا بيتسورنو، وترجمة وفاء عبد الرؤوف البيه، تمزج فيها الكاتبة ما بين فعل "حياكة" الثياب، ورتق أجزاء الحكايا المبعثرة، فيبدو تتبّع حكاية بطلة الرواية "الخيّاطة المتواضعة" أقرب لجمع قصاصات القماش التي كانت تدّخرها، منذ كانت في السابعة من عمرها، إلى أن تصير جدة تعلم أحفادها تثبيت الأزرار، وتوشية حواف القماش بالغرز الرقيقة.
"لبنان ومسألة الشرق الأوسط" بحث في المسار الفكري العربي الحديث
كتاب اليوم بعنوان "لبنان ومسألة الشرق الأوسط" للمؤرخ كمال الصليبي، وترجمة محمود شريح، إنّه دراسة تعود إلى عام1988، وهي الورقة الثامنة في سلسلة "أوراق لبنانية" الصادرة عن مركز "الدراسات اللبنانية" في جامعة "أكسفورد". وأهمية هذا البحث الطويل الشيّق أنّه يتتبّع المسار الفكري العربي الحديث بمنهجية حاذقة، من خلال التحولات اللبنانية الصاخبة.
"HYPE" كيف هيمن المخادعون على الإنترنت؟
كتاب "HYPE" أو «الخداع» للكاتبة الصحافية الأميركية غابرييل بلوستون، يتحدث الكتاب بأسلوب صحافي مشوّق ومن دون التعمّق في التحليل، عن وقائعِ النصب والاحتيال وكيف يقع آلاف الناس، ومن بينهم الأغنياء الباحثون عن الشهرة، ببساطة في أفخاخِ المحتالين، التي ينصبونها بحذاقة متناهية.
"De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة
كتاب "De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة للفيلسوفة باربرا ستيغلر، وهو خلاصة حوارات ومشاركات بين 14 باحثًا وعالمًا وأكاديميًا في مختلف الاختصاصات، تنطلق فيه ستيغلر، التي لها دراساتٌ فلسفيّة حول الليبراليّة وتطورها، من رأي أطلقه رئيس تحرير مجلة "لانسيت" البحثيّة الطبيّة المرموقة ريتشارد هورتون، عن أنّ الفيروس قاتل بطبيعة الحال، لكنّ الخطورة الأكبر هي ما بعد الهجوم الفيروسي، حيث تبيّن أنّ النتائج الوخيمة سببها مشكلات سابقة عليه، مثل التفاوت الطبقي والأزمات البيئيّة، وضعف النظام الاستشفائي.
"الأصابع على الزّناد" استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى في الشرق الأوسط
كتاب "الأصابع على الزّناد.. استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى وتأثيراتها على الشرق الأوسط" من تأليف الباحث الدكتور سيد غنيم. يحلل الكتاب صراعات القوى ونفوذ كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية في المنطقة.
"حلم ماكينة الخياطة" حكايا نساء إيطاليات واكبت فترة ما بين الحربين العالميتين