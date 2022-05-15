"NORDIC IDEOLOGY" نظرية التنوير الفردي لأجل بقاء الكوكب وازدهاره

كتاب "De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة للفيلسوفة باربرا ستيغلر، وهو خلاصة حوارات ومشاركات بين 14 باحثًا وعالمًا وأكاديميًا في مختلف الاختصاصات، تنطلق فيه ستيغلر، التي لها دراساتٌ فلسفيّة حول الليبراليّة وتطورها، من رأي أطلقه رئيس تحرير مجلة "لانسيت" البحثيّة الطبيّة المرموقة ريتشارد هورتون، عن أنّ الفيروس قاتل بطبيعة الحال، لكنّ الخطورة الأكبر هي ما بعد الهجوم الفيروسي، حيث تبيّن أنّ النتائج الوخيمة سببها مشكلات سابقة عليه، مثل التفاوت الطبقي والأزمات البيئيّة، وضعف النظام الاستشفائي.