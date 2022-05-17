"ما بعد كوفيد – 19" نهج جديد لإعادة بناء نماذج اجتماعية فيما بعد الجائحة
كتاب "ما بعد كوفيد – 19" من تأليف الباحثين الهولنديّين إيرناني كونتيبللي وسيمونا بيكياو، وترجمة الباحثة المصرية ريهام صلاح خفاجي، يحتوي الكتاب على ثمانية فصول حدد خلالها المؤلفان أهداف التنمية المستدامة، سعيًا إلى وضع سياق لها، مع ربطها بتأثيرات الجائحة وتحدياتها وفلسفة اقتصاد الاكتفاء، ومبادئها وشروطها.
"NORDIC IDEOLOGY" نظرية التنوير الفردي لأجل بقاء الكوكب وازدهاره
كتاب "NORDIC IDEOLOGY" أو "الأيديولوجية النورديّة" للمفكر هانزي فرايناخت، يمكن تلخيص الكتاب في فرضية أنّ البشر بعد الأزمة المُستعصية الحالية يحتاجون لأجل بقاء الكوكب وازدهاره إلى مستويات متقدمة من التنوير الفردي من خلال التعليم المستمر والتداولات المجتمعية، وفي إطار نموذجٍ متكامل من التنمية السياسية والتقنية التي تضع في اعتبارها وحدة مكان العيش الذي يجمعنا عبر الحدود والهويّات.
"حلم ماكينة الخياطة" حكايا نساء إيطاليات واكبت فترة ما بين الحربين العالميتين
كتاب "حلم ماكينة الخياطة" رواية من تأليف الكاتبة الإيطالية بيانكا بيتسورنو، وترجمة وفاء عبد الرؤوف البيه، تمزج فيها الكاتبة ما بين فعل "حياكة" الثياب، ورتق أجزاء الحكايا المبعثرة، فيبدو تتبّع حكاية بطلة الرواية "الخيّاطة المتواضعة" أقرب لجمع قصاصات القماش التي كانت تدّخرها، منذ كانت في السابعة من عمرها، إلى أن تصير جدة تعلم أحفادها تثبيت الأزرار، وتوشية حواف القماش بالغرز الرقيقة.
"لبنان ومسألة الشرق الأوسط" بحث في المسار الفكري العربي الحديث
كتاب اليوم بعنوان "لبنان ومسألة الشرق الأوسط" للمؤرخ كمال الصليبي، وترجمة محمود شريح، إنّه دراسة تعود إلى عام1988، وهي الورقة الثامنة في سلسلة "أوراق لبنانية" الصادرة عن مركز "الدراسات اللبنانية" في جامعة "أكسفورد". وأهمية هذا البحث الطويل الشيّق أنّه يتتبّع المسار الفكري العربي الحديث بمنهجية حاذقة، من خلال التحولات اللبنانية الصاخبة.
"HYPE" كيف هيمن المخادعون على الإنترنت؟
كتاب "HYPE" أو «الخداع» للكاتبة الصحافية الأميركية غابرييل بلوستون، يتحدث الكتاب بأسلوب صحافي مشوّق ومن دون التعمّق في التحليل، عن وقائعِ النصب والاحتيال وكيف يقع آلاف الناس، ومن بينهم الأغنياء الباحثون عن الشهرة، ببساطة في أفخاخِ المحتالين، التي ينصبونها بحذاقة متناهية.
"ما بعد كوفيد – 19" نهج جديد لإعادة بناء نماذج اجتماعية فيما بعد الجائحة