"ما بعد كوفيد – 19" نهج جديد لإعادة بناء نماذج اجتماعية فيما بعد الجائحة

كتاب "حلم ماكينة الخياطة" رواية من تأليف الكاتبة الإيطالية بيانكا بيتسورنو، وترجمة وفاء عبد الرؤوف البيه، تمزج فيها الكاتبة ما بين فعل "حياكة" الثياب، ورتق أجزاء الحكايا المبعثرة، فيبدو تتبّع حكاية بطلة الرواية "الخيّاطة المتواضعة" أقرب لجمع قصاصات القماش التي كانت تدّخرها، منذ كانت في السابعة من عمرها، إلى أن تصير جدة تعلم أحفادها تثبيت الأزرار، وتوشية حواف القماش بالغرز الرقيقة.

