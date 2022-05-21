"فكرة الطبيعة" بحث في صياغة قانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم
كتاب "فكرة الطبيعة" من تأليف العالم البريطاني روبين كولنغوود، وترجمة أحمد حمدي محمود. يتناول هذا الكتاب واحدة من أهمّ القضايا التي تشغل العلماء والباحثين في فلسفة العلم اليوم، ويرصد محاولتهم الوصول إلى صياغة منطقية لقانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم، من خلال كشف حقائق الطبيعة السائدة في عصرٍ ما. ليطوف بنا في رحلة بانورامية شيّقة، متتبعًا تصورات القدماء في هذا السياق، بداية من اليونانيين مرورًا بعصر النهضة والتنوير وصولًا إلى العصر الحديث، مقدمًا صياغةً منطقيةً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة، من خلال عقله وحواسّه ومعتقداته.
"تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته"
كتاب "تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته" من تأليف ويندي بيهاري، مؤسّسة ومديرة مركز العلاجِ المعرفي في نيوجيرسي، وترجمة محمد السعدي. يتناول الكتاب النرجسيّين بدرجة أكبر من التعقيد والعمق والتعاطف، ويطرح استراتيجيات فعّالة جدًا نحو تغيير أوضاعهم، وذلك بعد سنوات من الممارسة السريريّة التي قامت بها "بيهاري" لتقديم علاجٍ تخصّصي للنرجسيّين ومعارفهم، ممّا يجعلها كاتبة مثالية للحديث عن هذه المشكلة المزمنة الصعبة.
"حصار مراوي في الفلبين – جذور التطرف وهشاشة الدولة"
كتاب "حصار مراوي في الفلبين – جذور التطرف وهشاشة الدولة" يضم مجموعة من دراسات قام بها كل من إريكسون دي كالاتا، وباتريسيو آبينالس، ونخبة من الباحثين والمحاضرين يستعرضون فيه تاريخ وحاضر الجماعات الإثنية والدينية في الفلبين، وعلاقتها بالدولة وتشكّلها ومؤسساتها.
"ما بعد كوفيد – 19" نهج جديد لإعادة بناء نماذج اجتماعية فيما بعد الجائحة
كتاب "ما بعد كوفيد – 19" من تأليف الباحثين الهولنديّين إيرناني كونتيبللي وسيمونا بيكياو، وترجمة الباحثة المصرية ريهام صلاح خفاجي، يحتوي الكتاب على ثمانية فصول حدد خلالها المؤلفان أهداف التنمية المستدامة، سعيًا إلى وضع سياق لها، مع ربطها بتأثيرات الجائحة وتحدياتها وفلسفة اقتصاد الاكتفاء، ومبادئها وشروطها.
"NORDIC IDEOLOGY" نظرية التنوير الفردي لأجل بقاء الكوكب وازدهاره
كتاب "NORDIC IDEOLOGY" أو "الأيديولوجية النورديّة" للمفكر هانزي فرايناخت، يمكن تلخيص الكتاب في فرضية أنّ البشر بعد الأزمة المُستعصية الحالية يحتاجون لأجل بقاء الكوكب وازدهاره إلى مستويات متقدمة من التنوير الفردي من خلال التعليم المستمر والتداولات المجتمعية، وفي إطار نموذجٍ متكامل من التنمية السياسية والتقنية التي تضع في اعتبارها وحدة مكان العيش الذي يجمعنا عبر الحدود والهويّات.
"فكرة الطبيعة" بحث في صياغة قانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم