"بوكو حرام: تحليل الأزمة" دراسة أسباب تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية

كتاب "فكرة الطبيعة" من تأليف العالم البريطاني روبين كولنغوود، وترجمة أحمد حمدي محمود. يتناول هذا الكتاب واحدة من أهمّ القضايا التي تشغل العلماء والباحثين في فلسفة العلم اليوم، ويرصد محاولتهم الوصول إلى صياغة منطقية لقانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم، من خلال كشف حقائق الطبيعة السائدة في عصرٍ ما. ليطوف بنا في رحلة بانورامية شيّقة، متتبعًا تصورات القدماء في هذا السياق، بداية من اليونانيين مرورًا بعصر النهضة والتنوير وصولًا إلى العصر الحديث، مقدمًا صياغةً منطقيةً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة، من خلال عقله وحواسّه ومعتقداته.

