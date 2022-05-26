"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"
"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"
كتاب "حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة" للكاتب الصحافي ووزير الإعلام الأردني السابق صالح حمد العواد القلاب. يضم الكتاب 101 من الحكايات، امتازت بسرد سلس أقرب للأسلوب القصصي، عبر أسلوب "التشبيه والوصف" غير المباشر، وتصويره للأحداث والشخوص والأمكنة التي تعرف عليها في أسفاره الكثيرة، واسترجاع الزمن الماضي وربطه بالحاضر.
"أغنية للنرويج" فعل إيمان بتجديد عقد الأرض مع الأمل
كتاب "أغنية للنرويج" للشاعر النرويجي بيورنستيرن بيورنسون، الذي حصل على جائزة نوبل للآداب، بعيد تأْسيسها بقليل عام 1903، والكتاب ترجمة الكاتب والمترجم المصري ياسر شعبان. يرى الشاعر أن الكتابة في عمقها هي فعل إيمان راسخٍ بتجديد عقد الأرض مع الأمل، حتى في ذروة المأساة والحروب الكارثية. وقد اتخذ قلق الشاعر الفكري وبحثه المضني عن اليقين، مسارين اثنين، تمثل أولهما في انقلابه على نشأته الدينية المتزمتة، فيما تمثل الآخر في انتصاره للحقيقة أكثر من الجمال.
"التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"
كتاب The Conceptual Development of Quantum Mechanics
أو "التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"، من تأليف البروفيسور ماكس جامر، المختص في تاريخ الفيزياء وفلسفتها. يعالج الكتاب تاريخ تطوّر نظريّة الكمّ Quantum Theory أو ميكانيك الكمّ Quantum Mechanics، كما تُسمّى في الأدبيات العلمية، وهو أحد أجمل التواريخِ المفاهيميّة لتطوّر نظريّة علمية في تاريخ العلم بأكمله والفيزياء بخاصة، بل لعلّها النظريّة الأكثر غرابة وإشكاليّة لفرط ما انطوت عليه من نتائج تخالف البداهة العامّة.
"بوكو حرام: تحليل الأزمة" دراسة أسباب تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية
كتاب "بوكو حرام: تحليل الأزمة"، تحرير إيوانيس مانتزيكوس وترجمة الدكتور محمود عزت. يسعى الكتاب إلى فهم وتحليل الأسباب الدقيقة التي تؤدي إلى تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية، وذلك انطلاقًا من دراسة جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، وأساليب التجنيد التي تتبعها، ومصادر تمويلها، والبحث في ملفات أعضائها، فضلًا عن تقصي قضية انتمائها إلى قوى إرهابية إقليمية كـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"أنصار الدين" في مالي، أو "حركة الشباب" في الصومال.
"فكرة الطبيعة" بحث في صياغة قانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم
كتاب "فكرة الطبيعة" من تأليف العالم البريطاني روبين كولنغوود، وترجمة أحمد حمدي محمود. يتناول هذا الكتاب واحدة من أهمّ القضايا التي تشغل العلماء والباحثين في فلسفة العلم اليوم، ويرصد محاولتهم الوصول إلى صياغة منطقية لقانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم، من خلال كشف حقائق الطبيعة السائدة في عصرٍ ما. ليطوف بنا في رحلة بانورامية شيّقة، متتبعًا تصورات القدماء في هذا السياق، بداية من اليونانيين مرورًا بعصر النهضة والتنوير وصولًا إلى العصر الحديث، مقدمًا صياغةً منطقيةً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة، من خلال عقله وحواسّه ومعتقداته.
"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"