"القتل للمبتدئين" خلاصة تجارب الكاتب في تأليف روايات الجريمة
كتاب "القتل للمبتدئين"، للكاتب والسيناريست المصري أحمد مراد، يتضمن الكتاب خلاصة تجارب الكاتب في تأليف روايات الجريمة، وأفلام التشويق. ويقول المؤلف الذي حقّق شهرة واسعة في هذا التخصّص عبر 7 روايات و 4 أفلام، إنّه لم يفكر في تأليف هذا الكتاب حتى خاض تجربة ملهمة في تدريس وتدريب هذا الفن على مدار السنوات الماضية.
"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"
"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"
كتاب "حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة" للكاتب الصحافي ووزير الإعلام الأردني السابق صالح حمد العواد القلاب. يضم الكتاب 101 من الحكايات، امتازت بسرد سلس أقرب للأسلوب القصصي، عبر أسلوب "التشبيه والوصف" غير المباشر، وتصويره للأحداث والشخوص والأمكنة التي تعرف عليها في أسفاره الكثيرة، واسترجاع الزمن الماضي وربطه بالحاضر.
"أغنية للنرويج" فعل إيمان بتجديد عقد الأرض مع الأمل
كتاب "أغنية للنرويج" للشاعر النرويجي بيورنستيرن بيورنسون، الذي حصل على جائزة نوبل للآداب، بعيد تأْسيسها بقليل عام 1903، والكتاب ترجمة الكاتب والمترجم المصري ياسر شعبان. يرى الشاعر أن الكتابة في عمقها هي فعل إيمان راسخٍ بتجديد عقد الأرض مع الأمل، حتى في ذروة المأساة والحروب الكارثية. وقد اتخذ قلق الشاعر الفكري وبحثه المضني عن اليقين، مسارين اثنين، تمثل أولهما في انقلابه على نشأته الدينية المتزمتة، فيما تمثل الآخر في انتصاره للحقيقة أكثر من الجمال.
"التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"
كتاب The Conceptual Development of Quantum Mechanics
أو "التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"، من تأليف البروفيسور ماكس جامر، المختص في تاريخ الفيزياء وفلسفتها. يعالج الكتاب تاريخ تطوّر نظريّة الكمّ Quantum Theory أو ميكانيك الكمّ Quantum Mechanics، كما تُسمّى في الأدبيات العلمية، وهو أحد أجمل التواريخِ المفاهيميّة لتطوّر نظريّة علمية في تاريخ العلم بأكمله والفيزياء بخاصة، بل لعلّها النظريّة الأكثر غرابة وإشكاليّة لفرط ما انطوت عليه من نتائج تخالف البداهة العامّة.
"بوكو حرام: تحليل الأزمة" دراسة أسباب تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية
كتاب "بوكو حرام: تحليل الأزمة"، تحرير إيوانيس مانتزيكوس وترجمة الدكتور محمود عزت. يسعى الكتاب إلى فهم وتحليل الأسباب الدقيقة التي تؤدي إلى تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية، وذلك انطلاقًا من دراسة جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، وأساليب التجنيد التي تتبعها، ومصادر تمويلها، والبحث في ملفات أعضائها، فضلًا عن تقصي قضية انتمائها إلى قوى إرهابية إقليمية كـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"أنصار الدين" في مالي، أو "حركة الشباب" في الصومال.
"القتل للمبتدئين" خلاصة تجارب الكاتب في تأليف روايات الجريمة