"الثقافة في زمن الجائحة" أثر الجائحة في الأعمال الأدبية والفكرية
كتاب "الثقافة في زمن الجائحة" من تأليف الدكتور سعد البازعي، جمع فيه الكاتب أبرز المقالات التي كتبت خلال جائحة كوفيد-19، أو رسمت معالمها وآثارها، وكانت قد نشرت في عدد كبير من المجلّات والصّحف في أوروبا وأميركا وإفريقيا والهند.
"بلاغة المكان" مجموعة نصوص نثرية عن دمشق عام 1994
كتاب "بلاغة المكان" من تأليف الشاعر والإعلامي السوري علي سفر، وهو عبارة عن مجموعة من النصوص النثرية كتبت ونُشرت للمرة الأولى عام 1994. قدم للكتاب الروائي السوري، إبراهيم الجبين، ومما جاء في تقديمه: يبدو «بلاغة المكان» مفتاحًا وضعه علي سفر لذاته، ومنه عبر إلى جسر من ضباب قاده إلى سحر الصورة، فكانت الكاميرا صديقة للشاعر، كما هي الكلمات.
Metaphysical Animals بحث في الفلسفة الأخلاقية بعد الحرب العالمية الثانية
كتاب Metaphysical Animals أو "حيواناتٌ ميتافيزيقية"، من تأليف كلير ماك كمهيل وراشيل وايزمان. يتناولُ الكتاب مبحث الأخلاقيات، وليس الفلسفة بعامة؛ ويقصد بالأخلاقيات هنا مبحث الفلسفة الأخلاقية. يروي الكاتبان، بصيغة سيرِيّة أحيانًا، وأحيانًا أخرى بصيغة مساءلات معمقة لأطروحات فلسفية تأريخية، حكاية 4 نساء؛ جمعتهنّ الأقدار الطيبة ليكنّ طالبات فلسفة في جامعة أكسفورد، خلال الحرب العالمية الثانية. وكن، بالإضافة إلى مسعاهنّ الفلسفي، يجتهدن لرسم صورة جديدة بديلة عن الكائن البشري ومكانته في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
"القتل للمبتدئين" خلاصة تجارب الكاتب في تأليف روايات الجريمة
كتاب "القتل للمبتدئين"، للكاتب والسيناريست المصري أحمد مراد، يتضمن الكتاب خلاصة تجارب الكاتب في تأليف روايات الجريمة، وأفلام التشويق. ويقول المؤلف الذي حقّق شهرة واسعة في هذا التخصّص عبر 7 روايات و 4 أفلام، إنّه لم يفكر في تأليف هذا الكتاب حتى خاض تجربة ملهمة في تدريس وتدريب هذا الفن على مدار السنوات الماضية.
"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"
"حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة"
كتاب "حكايات - ذكريات المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة" للكاتب الصحافي ووزير الإعلام الأردني السابق صالح حمد العواد القلاب. يضم الكتاب 101 من الحكايات، امتازت بسرد سلس أقرب للأسلوب القصصي، عبر أسلوب "التشبيه والوصف" غير المباشر، وتصويره للأحداث والشخوص والأمكنة التي تعرف عليها في أسفاره الكثيرة، واسترجاع الزمن الماضي وربطه بالحاضر.
"الثقافة في زمن الجائحة" أثر الجائحة في الأعمال الأدبية والفكرية