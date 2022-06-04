"الإسلام والديمقراطية.. معالم المدرستين في التعددية السياسية.. دراسة مقارنة"
كتاب "الإسلام والديمقراطية" للدكتور نضير الخزرجي، تناول فيه الباحث مظاهر العمل الحزبي على مرّ العصور التي عرفتها البشرية، والتي تمثلت بداياتها في الجماعات البشرية الصغيرة داخل المدينة الواحدة التي رأت مصلحتها في تنظيم أمرها لمواجهة الأخطار المحدقة بها، حيث كانت الغارات والحروب والمناوشات العسكرية السّمة الظاهرة في الفترة الأولى من عصر البشرية.
"تاريخ النّشوء.. في البدء كان الهيدروجين" تطوّر ومستقبل المادة والحياة
كتاب "تاريخ النّشوء.. في البدء كان الهيدروجين" من تأليف هويمارفون ديتفورت، وترجمة محمود كبيبو. وجاء في تقديمه: "يكثّف ديتفورت في هذا الكتاب نتائج مختلف العلوم، بطريقة ذكية وموضوعية وممتعة، ويقدم عرضًا شاملًا عن نشوء وتطور ومستقبل المادة والحياة والحضارة البشرية.
"الثقافة في زمن الجائحة" أثر الجائحة في الأعمال الأدبية والفكرية
كتاب "الثقافة في زمن الجائحة" من تأليف الدكتور سعد البازعي، جمع فيه الكاتب أبرز المقالات التي كتبت خلال جائحة كوفيد-19، أو رسمت معالمها وآثارها، وكانت قد نشرت في عدد كبير من المجلّات والصّحف في أوروبا وأميركا وإفريقيا والهند.
"بلاغة المكان" مجموعة نصوص نثرية عن دمشق عام 1994
كتاب "بلاغة المكان" من تأليف الشاعر والإعلامي السوري علي سفر، وهو عبارة عن مجموعة من النصوص النثرية كتبت ونُشرت للمرة الأولى عام 1994. قدم للكتاب الروائي السوري، إبراهيم الجبين، ومما جاء في تقديمه: يبدو «بلاغة المكان» مفتاحًا وضعه علي سفر لذاته، ومنه عبر إلى جسر من ضباب قاده إلى سحر الصورة، فكانت الكاميرا صديقة للشاعر، كما هي الكلمات.
Metaphysical Animals بحث في الفلسفة الأخلاقية بعد الحرب العالمية الثانية
كتاب Metaphysical Animals أو "حيواناتٌ ميتافيزيقية"، من تأليف كلير ماك كمهيل وراشيل وايزمان. يتناولُ الكتاب مبحث الأخلاقيات، وليس الفلسفة بعامة؛ ويقصد بالأخلاقيات هنا مبحث الفلسفة الأخلاقية. يروي الكاتبان، بصيغة سيرِيّة أحيانًا، وأحيانًا أخرى بصيغة مساءلات معمقة لأطروحات فلسفية تأريخية، حكاية 4 نساء؛ جمعتهنّ الأقدار الطيبة ليكنّ طالبات فلسفة في جامعة أكسفورد، خلال الحرب العالمية الثانية. وكن، بالإضافة إلى مسعاهنّ الفلسفي، يجتهدن لرسم صورة جديدة بديلة عن الكائن البشري ومكانته في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
"الإسلام والديمقراطية.. معالم المدرستين في التعددية السياسية.. دراسة مقارنة"