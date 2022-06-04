"الإسلام والديمقراطية.. معالم المدرستين في التعددية السياسية.. دراسة مقارنة"

كتاب "بلاغة المكان" من تأليف الشاعر والإعلامي السوري علي سفر، وهو عبارة عن مجموعة من النصوص النثرية كتبت ونُشرت للمرة الأولى عام 1994. قدم للكتاب الروائي السوري، إبراهيم الجبين، ومما جاء في تقديمه: يبدو «بلاغة المكان» مفتاحًا وضعه علي سفر لذاته، ومنه عبر إلى جسر من ضباب قاده إلى سحر الصورة، فكانت الكاميرا صديقة للشاعر، كما هي الكلمات.