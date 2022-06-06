"رحلة مع الحياة" ذكريات ومواقف خاصة من بعض القضايا الشائكة في موريتانيا والجوار
كتاب "رحلة مع الحياة" للعلّامة والأديب الموريتاني محمد المختار ولد أباه، وحمل الكتاب في طيّاته صفحات من الذاكرة الشخصية للمؤلف، على مستويات عدة، اجتماعية ونفسية ودراسية وسياسية. وفي خضم استعراضه لهذه الجوانب، حرص الكاتب على إثارة الكثير من الملاحظات المؤثرة والمحيطة بالجغرافيا السياسية والثقافية التي عاش متنقلًا بين أطرافها.
"موسوعة السرد العربي – سيرة كتاب"
كتاب "موسوعة السرد العربي – سيرة كتاب" من تأليف الناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم، يتكون الكتاب من خمسة فصول؛ يحمل الفصل الأول عنوان "كتاب ينمو عبر الزمن"، أما الفصل الثاني، الذي خصصه لبعض المقالات المنهجية، فقد اشتمل على مطالعة في دائرة المناهجِ النقدية الحديثة، والبحث عن مكان تحت شمس النقد، ومقال عن مفهوم "السردية"، في حيثياته الثقافية، ثم مقال عن القاعدة المنهجية لموسوعة السرد العربي.
"الإسلام والديمقراطية.. معالم المدرستين في التعددية السياسية.. دراسة مقارنة"
كتاب "الإسلام والديمقراطية" للدكتور نضير الخزرجي، تناول فيه الباحث مظاهر العمل الحزبي على مرّ العصور التي عرفتها البشرية، والتي تمثلت بداياتها في الجماعات البشرية الصغيرة داخل المدينة الواحدة التي رأت مصلحتها في تنظيم أمرها لمواجهة الأخطار المحدقة بها، حيث كانت الغارات والحروب والمناوشات العسكرية السّمة الظاهرة في الفترة الأولى من عصر البشرية.
"تاريخ النّشوء.. في البدء كان الهيدروجين" تطوّر ومستقبل المادة والحياة
كتاب "تاريخ النّشوء.. في البدء كان الهيدروجين" من تأليف هويمارفون ديتفورت، وترجمة محمود كبيبو. وجاء في تقديمه: "يكثّف ديتفورت في هذا الكتاب نتائج مختلف العلوم، بطريقة ذكية وموضوعية وممتعة، ويقدم عرضًا شاملًا عن نشوء وتطور ومستقبل المادة والحياة والحضارة البشرية.
"الثقافة في زمن الجائحة" أثر الجائحة في الأعمال الأدبية والفكرية
كتاب "الثقافة في زمن الجائحة" من تأليف الدكتور سعد البازعي، جمع فيه الكاتب أبرز المقالات التي كتبت خلال جائحة كوفيد-19، أو رسمت معالمها وآثارها، وكانت قد نشرت في عدد كبير من المجلّات والصّحف في أوروبا وأميركا وإفريقيا والهند.
"رحلة مع الحياة" ذكريات ومواقف خاصة من بعض القضايا الشائكة في موريتانيا والجوار