من الأعماق" أهم رسالة كتبها الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد من سجنه
كتاب "من الأعماق" للكاتب الإنجليزي الشهير أوسكار وايلد الذي لم ينشر إلا بعد وفاته في عام 1905، ومن ترجمة عبداللطيف محمد الدمياطي. فالكتاب هو أهم رسالة كتبها من عمق سجنه، حيث كان يشعر باليأس وبتدهور صحته، وتضمنت مشاعر كان من الواضحِ أن "وايلد" تركها تنفجر عبر كلماته دون خوف ودون وجل.
"مسيرة التغيير" مسار انتفاضة "تشرين الأول" اللبنانية عام 2019
كتاب "مسيرة التغيير" للكاتب اللبناني غسان شبارو، وهو رواية تتناول انطلاق ومسار انتفاضة "تشرين الأول" اللبنانية عام 2019 من خلال الوقوف على تفاصيل النشاط اليومي لبطلي الرواية "حمزة" و"جوليا" ومن معهما من شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط حكم المصرف" و"ثورة.. ثورة".
"شوبنهاور: مقدمة موجزة" سيرة الفيلسوف الألماني الشهير أرتور شوبنهاور
كتاب "شوبنهاور: مقدمة موجزة" من تأليف أستاذ الفلسفة الباحث الأميركي كريستوفر جاناواي وتولى ترجمة الكتاب الصادر في القاهرة عن "المركز القومي للترجمة" إلى العربية سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. ولد أرتور شوبنهاور بمدينة دانتسج عام 1788، وتوفي في فرانكفورت عام 1860. حياة اجتماعية ونفسية مضطربة شكلت شخصية الفيلسوف الألماني الشهير شوبنهاور، وأدت دورًا مهمًا في النزعة التشاؤمية التي اتسمت بها أفكاره ورؤاه، حتى لُقّب بـ"فيلسوف التشاؤم".
"رحلة مع الحياة" ذكريات ومواقف خاصة من بعض القضايا الشائكة في موريتانيا والجوار
كتاب "رحلة مع الحياة" للعلّامة والأديب الموريتاني محمد المختار ولد أباه، وحمل الكتاب في طيّاته صفحات من الذاكرة الشخصية للمؤلف، على مستويات عدة، اجتماعية ونفسية ودراسية وسياسية. وفي خضم استعراضه لهذه الجوانب، حرص الكاتب على إثارة الكثير من الملاحظات المؤثرة والمحيطة بالجغرافيا السياسية والثقافية التي عاش متنقلًا بين أطرافها.
"موسوعة السرد العربي – سيرة كتاب"
كتاب "موسوعة السرد العربي – سيرة كتاب" من تأليف الناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم، يتكون الكتاب من خمسة فصول؛ يحمل الفصل الأول عنوان "كتاب ينمو عبر الزمن"، أما الفصل الثاني، الذي خصصه لبعض المقالات المنهجية، فقد اشتمل على مطالعة في دائرة المناهجِ النقدية الحديثة، والبحث عن مكان تحت شمس النقد، ومقال عن مفهوم "السردية"، في حيثياته الثقافية، ثم مقال عن القاعدة المنهجية لموسوعة السرد العربي.
من الأعماق" أهم رسالة كتبها الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد من سجنه