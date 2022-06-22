"الأيام" السيرة الذاتية لطه حسين

كتاب "إدوارد سعيد.. أماكن الفكر" من تأليف تمثي برنان وترجمة محمد عصفور. وهو عبارة عن أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد، وما بعد الكولونيالية. والمؤلف "برنان" هو أحد تلاميذ إدوارد سعيد، الذي ظل صديقًا له حتى وفاته عام 2003 . فهو بذكائه استطاع أن يبرع في تشريحِ شخصيته وإبراز تعقيداتها وتناقضاتها، من خلال مهاراته النقدية الفذة، وجعلها باستمرار مشتهى لإعادة القراءة. ليعيد من خلال كتابه هذا سيرة إدوارد سعيد المثيرة إلى الواجهة.

