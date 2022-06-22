"الأيام" السيرة الذاتية لطه حسين
"الأيام" السيرة الذاتية لطه حسين
كتاب "الأيام" للكاتب والناقد المصري طه حسين و يتألف من ثلاثة أجزاء وهو سيرة ذاتية وشاهداً على مرحلة مضطربة، تموج بالأحداث والمشكلات، ليس على مستوى الدولة المصرية فحسب، إنما على مستوى الأمة العربية والعالم؛ إذ شهد وقوع حرب عالمية، صبّت إحدى نتائجها في غير صالح العرب؛ حيث استمرت الوصاية الغربية المسيحية على فلسطين في هذه الفترة.
Love And Duty الحب والواجب: الأرامل الكونفدراليات والسياسة العاطفية للخسارة
كتاب Love And Duty بسأو "الحب والواجب: الأرامل الكونفدراليات والسياسة العاطفية للخسارة" من تأليف أنغيلا إيسكو إلدر يتناول الكتاب تساؤلات من خلال دراسة الموضوع الثري المتعلق بالجنازات الأميركية في القرن التاسع عشر. تصف فيه الكاتبة كيف جابهت الكثير من نساء الجنوب الواقع الصعب والتحول إلى أرامل بسرعة، خلال الحرب الأهلية.
The Spectacle Of Grief في مشهد حزين: الجنازات العامة والذاكرة في عصر الحرب الأهلية
كتاب The Spectacle Of Grief أو "في مشهد حزين: الجنازات العامة والذاكرة في عصر الحرب الأهلية"، من تأليف سارة بورسيل، المؤرخة لدى جرينيل كوليدج، تتناول فيه جنازات القائد فريدريك دوغلاس وثمانية أميركيين بارزين آخرين في القرن التاسع عشر. وتشير إلى أن المدافن وخدمات النصب التذكارية كانت في ظاهرها غير حزبية، ولكنها غالباً ما كانت تستخدم لمحاولة الإشارة إلى إرث الحرب.
"الصناعة كما عشتها" سيرة رجل الصناعة السعودي البارز سعد بن إبراهيم المعجل
كتاب "الصناعة كما عشتها" لرجل الصناعة السعودي البارز سعد بن إبراهيم المعجل، الرجل الذي يعد أحد أعلام الصناعة في تاريخ السعودية. يروي الكتاب سيرة المعجل، ويقع في 300 صفحة، ويتكون من 10 فصول وملحق لشهادات رجال الصناعة والتجارة والاقتصاد السعوديين في حق المعجل، وملحق آخر للصور.
"إدوارد سعيد.. أماكن الفكر" أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد إدوارد سعيد
كتاب "إدوارد سعيد.. أماكن الفكر" من تأليف تمثي برنان وترجمة محمد عصفور. وهو عبارة عن أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد، وما بعد الكولونيالية. والمؤلف "برنان" هو أحد تلاميذ إدوارد سعيد، الذي ظل صديقًا له حتى وفاته عام 2003 . فهو بذكائه استطاع أن يبرع في تشريحِ شخصيته وإبراز تعقيداتها وتناقضاتها، من خلال مهاراته النقدية الفذة، وجعلها باستمرار مشتهى لإعادة القراءة. ليعيد من خلال كتابه هذا سيرة إدوارد سعيد المثيرة إلى الواجهة.
"الأيام" السيرة الذاتية لطه حسين