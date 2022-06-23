Winston Churchill: His Times, His Crimes أو «وينستون تشرشل.. أوقاته وجرائمه»

كتاب The Spectacle Of Grief أو "في مشهد حزين: الجنازات العامة والذاكرة في عصر الحرب الأهلية"، من تأليف سارة بورسيل، المؤرخة لدى جرينيل كوليدج، تتناول فيه جنازات القائد فريدريك دوغلاس وثمانية أميركيين بارزين آخرين في القرن التاسع عشر. وتشير إلى أن المدافن وخدمات النصب التذكارية كانت في ظاهرها غير حزبية، ولكنها غالباً ما كانت تستخدم لمحاولة الإشارة إلى إرث الحرب.

