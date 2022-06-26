"تماثيل الجان" رواية يبدو فيها العالم كلعبة فيديو
كتاب "تماثيل الجان" للكاتبة المصرية سمر نور، وهو رواية تتلاشى فيها الحدود بين الواقعِ والغرابة، حيث يبدو العالم وكأنه يتحول تدريجيا إلى لعبة فيديو، والأبطال داخلها أطراف يختبرون انتصاراتهم وهزائمهم ضمن قواعد تلك اللعبة. في ظل هذا يبدو غياب "دنيا" هو الحدث الأبرز الذي يطلعنا عليه السرد منذ بدايته، ويظل غياب تلك البطلة اللغز الذي يشحذ شتات الذاكرة، ويكاد يكون البحث عنها هو المسوغ الوحيد لاستعادة حياة أبطال الرواية، التي ارتبكت بفعل غيابها.
Winston Churchill: His Times, His Crimes أو «وينستون تشرشل.. أوقاته وجرائمه»
كتاب Winston Churchill: His Times, His Crimes أو "وينستون تشرشل.. أوقاته وجرائمه" من تأليف المفكر اليساري البريطاني من أصل باكستاني طارق علي.
وهو أحدث سيرة صدرت عن السير ونستون تشرشل، ولكن بإضافة كلمة "جرائمه" إلى العنوان يعد الكاتب القارئ بـ"سردية تخالف تلك السائدة في كتب التاريخِ المدرسي والصحافة الشعبية البريطانية" التي طالما قدمت رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية كأفضل زعيم بريطاني على الإطلاق، وتوجته بطلا قوميا لها.
"الأيام" السيرة الذاتية لطه حسين
"الأيام" السيرة الذاتية لطه حسين
كتاب "الأيام" للكاتب والناقد المصري طه حسين و يتألف من ثلاثة أجزاء وهو سيرة ذاتية وشاهداً على مرحلة مضطربة، تموج بالأحداث والمشكلات، ليس على مستوى الدولة المصرية فحسب، إنما على مستوى الأمة العربية والعالم؛ إذ شهد وقوع حرب عالمية، صبّت إحدى نتائجها في غير صالح العرب؛ حيث استمرت الوصاية الغربية المسيحية على فلسطين في هذه الفترة.
Love And Duty الحب والواجب: الأرامل الكونفدراليات والسياسة العاطفية للخسارة
كتاب Love And Duty بسأو "الحب والواجب: الأرامل الكونفدراليات والسياسة العاطفية للخسارة" من تأليف أنغيلا إيسكو إلدر يتناول الكتاب تساؤلات من خلال دراسة الموضوع الثري المتعلق بالجنازات الأميركية في القرن التاسع عشر. تصف فيه الكاتبة كيف جابهت الكثير من نساء الجنوب الواقع الصعب والتحول إلى أرامل بسرعة، خلال الحرب الأهلية.
The Spectacle Of Grief في مشهد حزين: الجنازات العامة والذاكرة في عصر الحرب الأهلية
كتاب The Spectacle Of Grief أو "في مشهد حزين: الجنازات العامة والذاكرة في عصر الحرب الأهلية"، من تأليف سارة بورسيل، المؤرخة لدى جرينيل كوليدج، تتناول فيه جنازات القائد فريدريك دوغلاس وثمانية أميركيين بارزين آخرين في القرن التاسع عشر. وتشير إلى أن المدافن وخدمات النصب التذكارية كانت في ظاهرها غير حزبية، ولكنها غالباً ما كانت تستخدم لمحاولة الإشارة إلى إرث الحرب.
"تماثيل الجان" رواية يبدو فيها العالم كلعبة فيديو