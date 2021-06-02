النقل البحري والدور الاستراتيجي للدول العربية

خطوط النقل البحري هي شرايين الحياة الاقتصادية والتجارية العالمية، فما هي أبرز الممرات البحرية والموانئ العربية التي تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في التجارة العالمية؟

هذا ما كشفته أزمة سفينة إيفير غيفين في قناة السويس.