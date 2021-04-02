ضيفنا في هذه الحلقة سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح في السعودية حيث يتحدث عن استراتيجية تطوير قطاع المسرح في السعودية فضلا عن التحديات التي تواجه المسرح السعودي، ويكشف عن كيفية استغلال جماعة الصحوة في الماضي المسرح لتوصيل أفكارها.
- مباشر
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الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح في السعودية سلطان البازعي
ضيفنا في هذه الحلقة سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح في السعودية حيث يتحدث عن استراتيجية تطوير قطاع المسرح في السعودية فضلا عن التحديات التي تواجه المسرح السعودي، ويكشف عن كيفية استغلال جماعة الصحوة في الماضي المسرح لتوصيل أفكارها.