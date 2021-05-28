.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف يمكن أن يؤثر تولي المرأة للقضاء على واقع العملية العدلية؟

كيف يمكن أن يؤثر تولي المرأة للقضاء على واقع العملية العدلية؟

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الباحث الشرعي والمدير العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أحمد الغامدي.
يتحدّث الغامدي عن قرار قصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وعن الرأي الشرعي حيال جواز تعيين المرأة السعودية في القضاء، وعن تجديد الخطاب الديني، كما جاء في تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى أن الدولة تُطبق النصوص الواردة في القرآن وأنه يجب عدم فرض عقوبة شرعية عندما لا يكون هناك نص قرآني واضح وصريح عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد