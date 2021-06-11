سؤال مباشر | فلسطين ليست قضيتي سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف بعدما أثار ت تصريحاته ردود فعل واسعة حيال الشأن الفلسطيني. ومما قاله سامي النصف: إن "فلسطين ليست قضيته وإن اليهود سكنوا فلسطين منذ آلاف الأعوام". النصف حاول إسناد معلوماته إلى مراجع تاريخية فنقل عن أحد المؤرخين قوله إن اليهود كانوا نموذجاً للتطور والتقدم وإن القضية الفلسطينية لن تحل ابدا لأن قادتهم يخدعون شعوبهم، وشعوبهم مسرورة بخادعهم، وهم يصادقون من يُضرهم ويُعادون من ينفعهم، ويراهنون دائما على الأحصنة الخاسرة ويحولون هزائمهم الى انتصارات ويفرحون بها.

مادة اعلانية