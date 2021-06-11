.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سؤال مباشر | فلسطين ليست قضيتي سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق

سؤال مباشر | فلسطين ليست قضيتي سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف بعدما أثار ت تصريحاته ردود فعل واسعة حيال الشأن الفلسطيني. ومما قاله سامي النصف: إن "فلسطين ليست قضيته وإن اليهود سكنوا فلسطين منذ آلاف الأعوام". النصف حاول إسناد معلوماته إلى مراجع تاريخية فنقل عن أحد المؤرخين قوله إن اليهود كانوا نموذجاً للتطور والتقدم وإن القضية الفلسطينية لن تحل ابدا لأن قادتهم يخدعون شعوبهم، وشعوبهم مسرورة بخادعهم، وهم يصادقون من يُضرهم ويُعادون من ينفعهم، ويراهنون دائما على الأحصنة الخاسرة ويحولون هزائمهم الى انتصارات ويفرحون بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
حتى اللقاحات لا تكفي.. المتحور الهندي أسرع من البريطاني حتى اللقاحات لا تكفي.. المتحور الهندي أسرع من البريطاني
ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر! ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر!
الأكثر قراءة
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل
"حلق رأس واغتصاب".. جديد حادثة الفتاة الأردنية في ليبيا
فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص
إيلون ماسك يزيل الستار عن أسرع سيارة إيلون ماسك يزيل الستار عن أسرع سيارة "تسلا" على الإطلاق
قبل أن تذهب
قصة الجواز الصحي في أوروبا.. 3 طرق مختلفة
قصة الجواز الصحي في أوروبا.. 3 طرق مختلفة
اكتشف المزيد