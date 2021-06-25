عبدالله بشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبق

مادة اعلانية

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبق عبدالله بشارة للحديث عن تجربة مجلس التعاون الخليجي بعد مرور أربعين عاماً على تأسيسه ومعرفة ما إذا نجح المجلس في تحقيق أهدافه؟

ما هي العقبات والتحديات التي واجهت العمل الخليجي المشترك؟ ما هو انعكاس تنامي قوة "التنين الصيني" في العالم عموماً وفي منطقة الخليج خصوصاً؟ وهل سينعكس ذلك صراعاً بين الولايات المتحدة والصين في عدد من الدول الخليجية؟

ما هي آفاق الدعوات إلى قيام حوار بين دول الخليج وإيران وحظوظ نجاحها؟ وهل يؤدي الحوار مع إيران إلى سحب فتيل التوتر في المنطقة؟