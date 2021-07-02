سمية السليمان تكشف لـ"سؤال مباشر" مدى حضور العمارة والتصميم في رؤية 2030

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم في وزارة الثقافة الدكتورة سمية السليمان، للحديث عن الاستراتيجية الشاملة التي تستند إليها الهيئة في مشروعها لتطوير قطاع العمارة والتصميم في السعودية، ولماذا غابت الهوية السعودية المتنوعة عن بعض المدن والعمارات السكنية؟ هل يعكس التصميم العمراني الجديد روح المدينة وثقافتها؟ وفي الحلقة إضاءة على رؤية 2030 ومدى حضور المعمار فيها، و أسباب غياب العمارة النجدية و الجنوبية والحجازية.

الدكتورة سمية سليمان حائزة دكتوراه في الهندسة من جامعة نيو كاسل في بريطانيا في 2010 وكانت عميدة كلية التصميم في جامعة الإمام الرحمن بن فيصل في السعودية منذ 2017 قبل أن تُعيّن الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم في وزارة الثقافة العام الفائت.



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