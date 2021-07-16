عبد الفتاح مشاط يكشف لـ "سؤال مباشر" عقوبات المخالفين لشروط الحج هذا العام

يستضيف برنامج "سؤال مباشر " نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبدالفتاح مشاط للحديث عن الطاقة الاستيعابية للحج في هذه السنة والمعايير المعتمدة للحصول على تصريح للحج، ومن هي الفئات المستثناة؟ وما هي العقوبات التي تترتب بحق المخالفين للشروط المطلوبة؟

وزارة الحج لا تنظم مسار وأوضاع الحجاج فحسب، إنما تعمل على مكافحة الشركات الوهمية التي تستغل الساعين إلى الحج والعمرة.

وبسبب جائحة كورونا يقتصر عدد الحجاج هذه السنة على 60 ألف شخص فقط، من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، شرط ان يكونوا تلقوا اللقاح ضد كوفيد -19.

ويُشير مشاط إلى أهمية رؤية المملكة 2030 في تقديم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة.

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