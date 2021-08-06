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سؤال مباشر السجين السياسي الأسبق نصرالله مرندي

سؤال مباشر السجين السياسي الأسبق نصرالله مرندي

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يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة السجين السياسي السابق والشاهد على عمليات الإعدام الجماعية داخل السجون الإيرانية نصر الله مرندي للحديث عن محاكمة حميد نوري أحد مسؤولي السجون الإيرانية والمحتجز في العاصمة ستوكهولم بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات وهي المجزرة التي أمر بها الخميني المرشد الأسبق للنظام الإيراني، وبحسب إحصائيات غير رسمية فقد أُعدم أكثر من 6000 شخص معظمهم من أعضاء ومناصري "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة ، بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء لجنة الإعدامات في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين، كما أوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى "لجنة الموت" المكونة من إبراهيم رئيسي، المدعي العام لطهران في حينه والرئيس الإيراني الحالي، وحسين علي نيّري القاضي الشرعي، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات، ومرتضى أشرفي المدعي العام في طهران. وكانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام

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