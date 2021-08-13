سؤال مباشر|كيف يمكن استئصال فكر الإخوان؟

يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة القادمة الدكتور سلطان الأصقه الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والذي تحدث عن جماعة الإخوان بأنهم تعرضو لضربات كثيرة خلال القرن الماضي وأن هذا الفكر سيظل موجودا رغم الضربات الموجعه له إلا أن استئصاله يحتاج لمواجهة وأن أخوان الكويت يعملون بكل قوة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأنهم يذهبون إلى تركيا لأنها تحميهم وتستفيد منهم بينما الإخوان في السعودية موجودون ولكنهم يخافون سطوة ولي الأمر واصفاً مصر والسعودية والإمارات بأنها تعاملت مع التنظيم بطريقة سليمة

مادة اعلانية