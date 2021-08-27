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قيادي إخواني سابق يكشف لـ"سؤال مباشر" أسرار التنظيم السري في السعودية

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قيادي إخواني سابق يكشف لـ"سؤال مباشر" أسرار التنظيم السري في السعودية

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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية خالد السبيعي والذي يؤكد وجود تنظيم سري للإخوان في السعودية، وحذر من أهدافه التي وصفها بالخبيثة. ويشرح السبيعي أنه كان يوجد سبعة فروع لتنظيم "الإخوان" في السعودية وهو كان في الفرع الحجازي، مؤكداً وجود علاقة مباشرة تربط إخوان السعودية بالتنظيم الدولي للإخوان، وأن أعضاء التنظيم كان يلتقون في سراديب ملحقة بالبيوت وأن هذه اللقاءات التنظيمية كانت تتضمن عرضا دقيقا لأخبار السعودية. العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية يُضيف أن عدداً من قيادات "الإخوان" كانت تجوب المملكة لتجنيد أتباع للتنظيم، وأن هؤلاء كانوا يُشكّلون مصدراً مهماً للتمويل المالي للتنظيم الدولي، وهذه الأموال كانت تُستخدم لإقامة معسكرات في دول أخرى ما جعل التنظيم الدولي ينشط لتجنيد سعوديين مبتعثين للدراسة في الخارج.

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