سؤال مباشر | المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي للحديث عن المتهمين الأساسيين في خلية العبدلي التي تم تفكيكها في الكويت والتي كانت تحظى بدعم من حزب الله اللبناني وتخزن أسلحة وذخائر في مزرعة بمنطقة العبدلي.
الرميحي أكد أن أعضاء الخلية مازالوا موقوفين في السجن، والكويت تمر بمرحلة مصالحة واسعة وهذا قد يتطلب العفو عن بعض هؤلاء. ولفت الرميحي إلى وجوب الفصل بين المذهب والولاء السياسي، ورأى أن العالم العربي يعاني منذ فترة من صراع بين الإخوة مؤكداً أن المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ، مضيفاً أن الحراك اللبناني الذي بدأ في العام 2019 كان مهما، ولكن وباء كوفيد19 عطل اندفاعته. محمد الرميحي دعا اللبنانيين إلى أن يختاروا بين أن يكون بلدهم دولة مؤسسات أو قندهار أخرى.
سؤال مباشر | السفير السعودي الأسبق لدى لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة السفير السعودي الأسبق لدى لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة للحديث عن التصريحات التي نُقلت عن مسؤولين لبنانيين تسببت بأزمة بين لبنان ودول الخليج. الخوجة يُعدّد المساعدات الطائلة التي قدمتها الرياض لبيروت والتي تجاوزت أكثر من 72 مليار دولار ولم تجد في المقابل إلا الجحود والنكران، وليست تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخيرة عن حرب اليمن، إلا القشة التي قصمت ظهر البعير.
الدبلوماسي السعودي الأسبق أشار إلى أن مفاصل القرار في لبنان أصبحت بيد حزب الله ومجلس الوزراء اللبناني ثلثه من حزب الله وثلثاه إما معه أو يخشاه. وحزب الله اللبناني يُدرّب المقاتلين الحوثيين، و إيران من خلال الحوثيين أصبح لديها وجود على حدود السعودية وهذا يشكل خطراً على أمن المملكة.
قيادي إخواني سابق يكشف لـ"سؤال مباشر" أسرار التنظيم السري في السعودية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية خالد السبيعي والذي يؤكد وجود تنظيم سري للإخوان في السعودية، وحذر من أهدافه التي وصفها بالخبيثة. ويشرح السبيعي أنه كان يوجد سبعة فروع لتنظيم "الإخوان" في السعودية وهو كان في الفرع الحجازي، مؤكداً وجود علاقة مباشرة تربط إخوان السعودية بالتنظيم الدولي للإخوان، وأن أعضاء التنظيم كان يلتقون في سراديب ملحقة بالبيوت وأن هذه اللقاءات التنظيمية كانت تتضمن عرضا دقيقا لأخبار السعودية. العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية يُضيف أن عدداً من قيادات "الإخوان" كانت تجوب المملكة لتجنيد أتباع للتنظيم، وأن هؤلاء كانوا يُشكّلون مصدراً مهماً للتمويل المالي للتنظيم الدولي، وهذه الأموال كانت تُستخدم لإقامة معسكرات في دول أخرى ما جعل التنظيم الدولي ينشط لتجنيد سعوديين مبتعثين للدراسة في الخارج.
سؤال مباشر|كيف يمكن استئصال فكر الإخوان؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة القادمة الدكتور سلطان الأصقه الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والذي تحدث عن جماعة الإخوان بأنهم تعرضو لضربات كثيرة خلال القرن الماضي وأن هذا الفكر سيظل موجودا رغم الضربات الموجعه له إلا أن استئصاله يحتاج لمواجهة وأن أخوان الكويت يعملون بكل قوة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأنهم يذهبون إلى تركيا لأنها تحميهم وتستفيد منهم بينما الإخوان في السعودية موجودون ولكنهم يخافون سطوة ولي الأمر واصفاً مصر والسعودية والإمارات بأنها تعاملت مع التنظيم بطريقة سليمة
سؤال مباشر السجين السياسي الأسبق نصرالله مرندي
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة السجين السياسي السابق والشاهد على عمليات الإعدام الجماعية داخل السجون الإيرانية نصر الله مرندي للحديث عن محاكمة حميد نوري أحد مسؤولي السجون الإيرانية والمحتجز في العاصمة ستوكهولم بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات وهي المجزرة التي أمر بها الخميني المرشد الأسبق للنظام الإيراني، وبحسب إحصائيات غير رسمية فقد أُعدم أكثر من 6000 شخص معظمهم من أعضاء ومناصري "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة ، بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء لجنة الإعدامات في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين، كما أوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى "لجنة الموت" المكونة من إبراهيم رئيسي، المدعي العام لطهران في حينه والرئيس الإيراني الحالي، وحسين علي نيّري القاضي الشرعي، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات، ومرتضى أشرفي المدعي العام في طهران. وكانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام
سؤال مباشر | المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ