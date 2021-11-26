سؤال مباشر | الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في السعودية
يستضيف برنامج سؤال مباشر عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور سعد الشثري الذي تحدث عن زيارته إلى محافظة العلا، فذكّر بأنها لا تقتصر على المنطقة التي عُذّب فيها قوم النبي صالح والتي تُعرف بمدائن صالح وقديما بمدينة الحجر وهي منطقة مصنّفة تراثية من قبل منظمة اليونيسكو. المحافظة تحتوي على مواقع سياحية أخرى.
الشثري قال إنه لم يسبق له أن زار الفاعليات والأنشطة الترفيهيه في العلا، لكثرة إنشغالاته.
وعمن ينتقد الأنشطة الترفيهية قال الدكتور سعد الشثري: نحن في حاجة إلى قنوات متعددة لإيصال صوت هيئة كبار العلماء فلطالما كانت الهيئة السد المنيع لتقليل تأثير الجماعات التي تغالي في طروحاتها المتطرفة، النابعة من الجهل وقلة التعمق في الدين الإسلامي. وتابع: الجماعات المتشددة، تسعى إلى استغلال البسطاء وتجييش مشاعرهم من أجل تحقيق أهداف مُغرضة.
سؤال مباشر | المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي للحديث عن المتهمين الأساسيين في خلية العبدلي التي تم تفكيكها في الكويت والتي كانت تحظى بدعم من حزب الله اللبناني وتخزن أسلحة وذخائر في مزرعة بمنطقة العبدلي.
الرميحي أكد أن أعضاء الخلية مازالوا موقوفين في السجن، والكويت تمر بمرحلة مصالحة واسعة وهذا قد يتطلب العفو عن بعض هؤلاء. ولفت الرميحي إلى وجوب الفصل بين المذهب والولاء السياسي، ورأى أن العالم العربي يعاني منذ فترة من صراع بين الإخوة مؤكداً أن المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ، مضيفاً أن الحراك اللبناني الذي بدأ في العام 2019 كان مهما، ولكن وباء كوفيد19 عطل اندفاعته. محمد الرميحي دعا اللبنانيين إلى أن يختاروا بين أن يكون بلدهم دولة مؤسسات أو قندهار أخرى.
سؤال مباشر | السفير السعودي الأسبق لدى لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة السفير السعودي الأسبق لدى لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجة للحديث عن التصريحات التي نُقلت عن مسؤولين لبنانيين تسببت بأزمة بين لبنان ودول الخليج. الخوجة يُعدّد المساعدات الطائلة التي قدمتها الرياض لبيروت والتي تجاوزت أكثر من 72 مليار دولار ولم تجد في المقابل إلا الجحود والنكران، وليست تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الأخيرة عن حرب اليمن، إلا القشة التي قصمت ظهر البعير.
الدبلوماسي السعودي الأسبق أشار إلى أن مفاصل القرار في لبنان أصبحت بيد حزب الله ومجلس الوزراء اللبناني ثلثه من حزب الله وثلثاه إما معه أو يخشاه. وحزب الله اللبناني يُدرّب المقاتلين الحوثيين، و إيران من خلال الحوثيين أصبح لديها وجود على حدود السعودية وهذا يشكل خطراً على أمن المملكة.
قيادي إخواني سابق يكشف لـ"سؤال مباشر" أسرار التنظيم السري في السعودية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية خالد السبيعي والذي يؤكد وجود تنظيم سري للإخوان في السعودية، وحذر من أهدافه التي وصفها بالخبيثة. ويشرح السبيعي أنه كان يوجد سبعة فروع لتنظيم "الإخوان" في السعودية وهو كان في الفرع الحجازي، مؤكداً وجود علاقة مباشرة تربط إخوان السعودية بالتنظيم الدولي للإخوان، وأن أعضاء التنظيم كان يلتقون في سراديب ملحقة بالبيوت وأن هذه اللقاءات التنظيمية كانت تتضمن عرضا دقيقا لأخبار السعودية. العضو السابق في تنظيم "الإخوان" في السعودية يُضيف أن عدداً من قيادات "الإخوان" كانت تجوب المملكة لتجنيد أتباع للتنظيم، وأن هؤلاء كانوا يُشكّلون مصدراً مهماً للتمويل المالي للتنظيم الدولي، وهذه الأموال كانت تُستخدم لإقامة معسكرات في دول أخرى ما جعل التنظيم الدولي ينشط لتجنيد سعوديين مبتعثين للدراسة في الخارج.
سؤال مباشر|كيف يمكن استئصال فكر الإخوان؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة القادمة الدكتور سلطان الأصقه الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والذي تحدث عن جماعة الإخوان بأنهم تعرضو لضربات كثيرة خلال القرن الماضي وأن هذا الفكر سيظل موجودا رغم الضربات الموجعه له إلا أن استئصاله يحتاج لمواجهة وأن أخوان الكويت يعملون بكل قوة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأنهم يذهبون إلى تركيا لأنها تحميهم وتستفيد منهم بينما الإخوان في السعودية موجودون ولكنهم يخافون سطوة ولي الأمر واصفاً مصر والسعودية والإمارات بأنها تعاملت مع التنظيم بطريقة سليمة
سؤال مباشر | الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في السعودية