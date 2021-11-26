سؤال مباشر | الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في السعودية

سؤال مباشر | المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي للحديث عن المتهمين الأساسيين في خلية العبدلي التي تم تفكيكها في الكويت والتي كانت تحظى بدعم من حزب الله اللبناني وتخزن أسلحة وذخائر في مزرعة بمنطقة العبدلي.

الرميحي أكد أن أعضاء الخلية مازالوا موقوفين في السجن، والكويت تمر بمرحلة مصالحة واسعة وهذا قد يتطلب العفو عن بعض هؤلاء. ولفت الرميحي إلى وجوب الفصل بين المذهب والولاء السياسي، ورأى أن العالم العربي يعاني منذ فترة من صراع بين الإخوة مؤكداً أن المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ، مضيفاً أن الحراك اللبناني الذي بدأ في العام 2019 كان مهما، ولكن وباء كوفيد19 عطل اندفاعته. محمد الرميحي دعا اللبنانيين إلى أن يختاروا بين أن يكون بلدهم دولة مؤسسات أو قندهار أخرى.



