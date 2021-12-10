الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني

أكد الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني أن سينتقل خلال أيام إلى الرياض حيث سيستقر فيها، بعدما منحته السعودية جنسيتها، مع اثنين آخرين من المفكرين اللبنانيين. وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" انتقد السيد الحسيني ولاية الفقيه التي أطلقها الخميني وقال: يروج النظام الإيراني لولاية الفقيه على أنها محل إجماع وهي في الحقيقة محل خلاف ويحاول النظام الإيراني استغلال بعض الشيعة في الدول العربية لتبني هذه النظرية القائمة على الحكومة الإسلامية والطاعة المطلقة للحاكم. السيد محمد الحسيني وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه ابن العلقمي الذي أدخل هولاكو إلى بغداد ليصير الحاكم، فسقطت بغداد لكن هولاكو أذله وقتله لأنه خائن. وقال إن نصر الله يستغل قضية فلسطين وحرب اليمن ليجذب إليه بعض الناس، بينما هدفه الأول، كما كان هدف الخميني من قبله هو بلاد الحرمين الشريفين.

