سؤال مباشر | الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد تروي تفاصيل محاولة اختطافها في نيويورك
في برنامج "سؤال مباشر" تكشف مسيح علي نجاد الصحافية الأميركية من أصل إيراني تفاصيل الخطة الإيرانية لمحاولة خطفها من بروكلين في الولايات المتحدة. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي أحبط العملية أوقف شخصا متورطا في لوس أنجلس بينما بقي أربعة آخرون في إيران. وتم نقل مسيح علي نجاح إلى بيتين آمنين، حتى الآن، من أجل ضمان سلامتها. اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قدما مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران لإقدامه على محاولة خطف مواطنة من على الأراضي الأميركية. وفي الحلقة تُذكّر نجاد أن النظام الإيراني خطف أكثر من 500 معارض، من دول عدة، على مدى أربعة عقود. مسيح علي نجاد ترى في التخطيط لخطفها تحد للحكومة الأميركية وتطالب الأخيرة برد مناسب كي لا تتكرر المحاولة مع آخرين. وأشارت الصحافية الأميركية من أصل إيراني إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وكيف يحتجز النظام أشخاصا عدة، من جنسيات أوروبية. ولفتت إلى أن الشعب الإيراني تظاهر داخل البلاد معلنا رفضه للنظام الذي هو على شاكلة "داعش"، ولا يقبل التطور، وفقا لتعبيرها. مسيح ناشدت المجتمع الدولي ألا يدفن حقوق الإنسان تحت الاتفاق النووي المرتقب في مفاوضات فيينا.
الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني
أكد الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني أن سينتقل خلال أيام إلى الرياض حيث سيستقر فيها، بعدما منحته السعودية جنسيتها، مع اثنين آخرين من المفكرين اللبنانيين. وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" انتقد السيد الحسيني ولاية الفقيه التي أطلقها الخميني وقال: يروج النظام الإيراني لولاية الفقيه على أنها محل إجماع وهي في الحقيقة محل خلاف ويحاول النظام الإيراني استغلال بعض الشيعة في الدول العربية لتبني هذه النظرية القائمة على الحكومة الإسلامية والطاعة المطلقة للحاكم. السيد محمد الحسيني وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه ابن العلقمي الذي أدخل هولاكو إلى بغداد ليصير الحاكم، فسقطت بغداد لكن هولاكو أذله وقتله لأنه خائن. وقال إن نصر الله يستغل قضية فلسطين وحرب اليمن ليجذب إليه بعض الناس، بينما هدفه الأول، كما كان هدف الخميني من قبله هو بلاد الحرمين الشريفين.
سؤال مباشر| إسلام بحيري: ليس صحيحا أنني دعوت لحرق كتب الإمامين الجليلين البخاري ومسلم
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الباحث والمفكر في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري
الذي اعتبر ان الإسلام يمر في أزمة داعيا العرب إلى أن ينظروا إلى الدين بطريقة جديدة أكثر انفتاحا. وعن مقولة "أجمع الفقهاء" يقول إسلام بحيري: هذه المقولة تحتاج إلى مراجعة. وعن تفسير الآيات القرآنية يقول بحيري: لا يجوز شرح كل آية بمعزل عن غيرها فهي مترابطة، رافضا تكفير أصحاب المعتقدات الأخرى.
الباحث والمفكر في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري نفى الاتهامات المنسوبة إليه بانه دعا إلى حرق كتاب البخاري ومسلم...
سؤال مباشر | الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في السعودية
يستضيف برنامج سؤال مباشر عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الدكتور سعد الشثري الذي تحدث عن زيارته إلى محافظة العلا، فذكّر بأنها لا تقتصر على المنطقة التي عُذّب فيها قوم النبي صالح والتي تُعرف بمدائن صالح وقديما بمدينة الحجر وهي منطقة مصنّفة تراثية من قبل منظمة اليونيسكو. المحافظة تحتوي على مواقع سياحية أخرى.
الشثري قال إنه لم يسبق له أن زار الفاعليات والأنشطة الترفيهيه في العلا، لكثرة إنشغالاته.
وعمن ينتقد الأنشطة الترفيهية قال الدكتور سعد الشثري: نحن في حاجة إلى قنوات متعددة لإيصال صوت هيئة كبار العلماء فلطالما كانت الهيئة السد المنيع لتقليل تأثير الجماعات التي تغالي في طروحاتها المتطرفة، النابعة من الجهل وقلة التعمق في الدين الإسلامي. وتابع: الجماعات المتشددة، تسعى إلى استغلال البسطاء وتجييش مشاعرهم من أجل تحقيق أهداف مُغرضة.
سؤال مباشر | المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب والمفكر السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي للحديث عن المتهمين الأساسيين في خلية العبدلي التي تم تفكيكها في الكويت والتي كانت تحظى بدعم من حزب الله اللبناني وتخزن أسلحة وذخائر في مزرعة بمنطقة العبدلي.
الرميحي أكد أن أعضاء الخلية مازالوا موقوفين في السجن، والكويت تمر بمرحلة مصالحة واسعة وهذا قد يتطلب العفو عن بعض هؤلاء. ولفت الرميحي إلى وجوب الفصل بين المذهب والولاء السياسي، ورأى أن العالم العربي يعاني منذ فترة من صراع بين الإخوة مؤكداً أن المقاطعة الخليجية للبنان لم تأت من فراغ، مضيفاً أن الحراك اللبناني الذي بدأ في العام 2019 كان مهما، ولكن وباء كوفيد19 عطل اندفاعته. محمد الرميحي دعا اللبنانيين إلى أن يختاروا بين أن يكون بلدهم دولة مؤسسات أو قندهار أخرى.
سؤال مباشر | الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد تروي تفاصيل محاولة اختطافها في نيويورك