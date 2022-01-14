سؤال مباشر | كيف يتم تمويل جماعة الإخوان الآن في ظل الضربات الأمنية التي تتلقاها؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مختار نوح حيث يتحدث عن موقفه من ردود الافعال الإخوانية التي صدرت عقب وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي. كذلك يتحدث عن مستقبل جماعة الإخوان خصوصا بعد الضربات الأمنية المتوالية وهل استأصلت الدولة المصرية كل العناصر من داخل أجهزة الدولة أم لا كما يتحدث عن تمويل الجماعة سواء من الداخل أو الخارج.
سؤال مباشر | الروائي والكاتب الصحافي السعودي عبد الله بن بخيت
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الروائي والكاتب الصحافي السعودي عبد الله بن بخيت للحديث عن التغييرات في السعودية، وأثرها على ضعف سطوة الصحوة، وضرورة محاربة جذورها التي تعتمد أحيانا على الخرافات، وذلك من خلال زيادة الوعي في المجتمع، ودور هذه التغييرات في خلق نمط جديد لحياة السعوديين وبخاصة النساء. كما يتناول بن بخيت الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورؤيته لمصير هذا الحزب، فضلاً عن دور التراكمات السلبية في وجود الحزب وتنامي قوته في لبنان. ويشير الكاتب السعودي أيضا، إلى رواية الدحو وأسباب منعها من النشر، وتركيز رواياته أيضاً على الجانب الإنساني في المجتمع.
سؤال مباشر | خطاب ولاية الفقيه تحت المجهر
يستضيف خالد مدخلي في برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الكاتب والباحث الكويتي فاخر السلطان. السلطان نبّه من ان الإيرانيين أقنعوا الأميركيين بحصر مفاوضات فيينا معهم بالشأن النووي واستبعدوا منها موضوعي التسلّح والتدخل في بؤر النزاع. ودعا دول الخليج إلى الضغط على المجتمع الدولي للمشاركة في المفاوضات النووية.
وعن الخلية الأخيرة التي تم تفكيكها في الكويت، وكانت تجمع المال لصالح حزب الله اللبناني، قال فاخر السلطان: بعض الجمعيات الشيعية في الكويت باتت تشكل تهديدا أمنيا ولا يجوز أن أن يبقى الخطاب الديني بمعزل عن المراقبة والبحث والنقد، داعياً الحكومة إلى فرض شروطها على المرجعيات الشيعية، التي ترفض، فقهيا، أي نوع من الرقابة على مداخيلها.
الكاتب والباحث الكويتي فاخر السلطان مهتم بفكرة المعنوية زائدا العقلانية، التي أطلقها المفكر مصطفى ملكيان. ضيف البرنامج يرى أن الخطاب الديني ينتمي إلى التاريخ أكثر من انتمائه إلى الحاضر ويجب مراجعة هذا الخطاب بعدما اتجهت بعض الأفكار الدينية إلى الأصولية والخرافة. ويرى السلطان أن الخطاب الديني يرفض استخدام الأدوات العلمية في تحليل خطابه، فالعلم والعقلانية ضروريان لتفنيد بعض المسلّمات في الخطاب الديني.
سؤال مباشر | الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد تروي تفاصيل محاولة اختطافها في نيويورك
في برنامج "سؤال مباشر" تكشف مسيح علي نجاد الصحافية الأميركية من أصل إيراني تفاصيل الخطة الإيرانية لمحاولة خطفها من بروكلين في الولايات المتحدة. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي أحبط العملية أوقف شخصا متورطا في لوس أنجلس بينما بقي أربعة آخرون في إيران. وتم نقل مسيح علي نجاح إلى بيتين آمنين، حتى الآن، من أجل ضمان سلامتها. اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قدما مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران لإقدامه على محاولة خطف مواطنة من على الأراضي الأميركية. وفي الحلقة تُذكّر نجاد أن النظام الإيراني خطف أكثر من 500 معارض، من دول عدة، على مدى أربعة عقود. مسيح علي نجاد ترى في التخطيط لخطفها تحد للحكومة الأميركية وتطالب الأخيرة برد مناسب كي لا تتكرر المحاولة مع آخرين. وأشارت الصحافية الأميركية من أصل إيراني إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وكيف يحتجز النظام أشخاصا عدة، من جنسيات أوروبية. ولفتت إلى أن الشعب الإيراني تظاهر داخل البلاد معلنا رفضه للنظام الذي هو على شاكلة "داعش"، ولا يقبل التطور، وفقا لتعبيرها. مسيح ناشدت المجتمع الدولي ألا يدفن حقوق الإنسان تحت الاتفاق النووي المرتقب في مفاوضات فيينا.
الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني
أكد الأمين العام للمجلس العربي الإسلامي السيد محمد الحسيني أن سينتقل خلال أيام إلى الرياض حيث سيستقر فيها، بعدما منحته السعودية جنسيتها، مع اثنين آخرين من المفكرين اللبنانيين. وفي مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" انتقد السيد الحسيني ولاية الفقيه التي أطلقها الخميني وقال: يروج النظام الإيراني لولاية الفقيه على أنها محل إجماع وهي في الحقيقة محل خلاف ويحاول النظام الإيراني استغلال بعض الشيعة في الدول العربية لتبني هذه النظرية القائمة على الحكومة الإسلامية والطاعة المطلقة للحاكم. السيد محمد الحسيني وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه ابن العلقمي الذي أدخل هولاكو إلى بغداد ليصير الحاكم، فسقطت بغداد لكن هولاكو أذله وقتله لأنه خائن. وقال إن نصر الله يستغل قضية فلسطين وحرب اليمن ليجذب إليه بعض الناس، بينما هدفه الأول، كما كان هدف الخميني من قبله هو بلاد الحرمين الشريفين.
سؤال مباشر | كيف يتم تمويل جماعة الإخوان الآن في ظل الضربات الأمنية التي تتلقاها؟