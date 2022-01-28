السيد ضياء موسوي أخشى من استغلال الخُمس في ظل وجود الإسلام السياسي
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة رئيس حزب الإنسان في البحرين السيد ضياء الموسوي الذي طالب بعدم توريث الخمس لانعدام الرقابة والشفافية عليه ولمعرفة حجم الأموال التي جمعت وأين تذهب خشية أن تتم إساءة استغلالها في ظل وجود الإسلام السياسي. ونبه الموسوي من خطورة وصول أموال الخمس إلى جهات هدفها زعزعت أمن الخليج والمطالبة بوجود لجان رقابية لأن في الغالب بعد وفاة الوكيل الشرعي القابض للخمس فأن الأموال التي جمعها تذهب للورثة و يتم فرزها وفق غطاء شرعي.
سؤال مباشر | قبل عام 1979 كان في الإحساء انصهار حقيقي بين المجتمع السني والشيعي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والشاعر السعودي محمد الحرز الذي تحدث عن ضرورة نقد تاريخ الخطاب السياسي الشيعي في المنطقة، ولاسيما منه في الأحساء والقطيف. ونقد حراكه منذ تأسيس الثورة الخمينية وانعكاساتها على الداخل الشيعي بمختلف مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، وأن المراجعات على الخطاب السياسي الشيعي لم تصل إلى حد المكاشفات الحقيقة، مطالباً من تأثر بالخطاب السياسي الشيعي بكتابة تجاربهم من أجل الأجيال المقبلة، وقال محمد الحرز: عشنا مرحلة ضبابية في السابق ورؤية 2030 تشكل فرصة من أجل التصدي للشعارات، والثورة الإيرانية تزامنت مع حركة جهيمان في السعودية وأحدثت إرباكا بين السنة والشيعة. إن هناك انسجام في المجتمع الإحسائي جعلت من العامل المذهبي أقل تأثيرا، وختم الحرز حديثه بالدعوة إلى التكاتف داخل النسيج الاجتماعي السعودي بجميع طوائفه.
سؤال مباشر | كيف يتم تمويل جماعة الإخوان الآن في ظل الضربات الأمنية التي تتلقاها؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مختار نوح حيث يتحدث عن موقفه من ردود الافعال الإخوانية التي صدرت عقب وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي. كذلك يتحدث عن مستقبل جماعة الإخوان خصوصا بعد الضربات الأمنية المتوالية وهل استأصلت الدولة المصرية كل العناصر من داخل أجهزة الدولة أم لا كما يتحدث عن تمويل الجماعة سواء من الداخل أو الخارج.
سؤال مباشر | الروائي والكاتب الصحافي السعودي عبد الله بن بخيت
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الروائي والكاتب الصحافي السعودي عبد الله بن بخيت للحديث عن التغييرات في السعودية، وأثرها على ضعف سطوة الصحوة، وضرورة محاربة جذورها التي تعتمد أحيانا على الخرافات، وذلك من خلال زيادة الوعي في المجتمع، ودور هذه التغييرات في خلق نمط جديد لحياة السعوديين وبخاصة النساء. كما يتناول بن بخيت الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورؤيته لمصير هذا الحزب، فضلاً عن دور التراكمات السلبية في وجود الحزب وتنامي قوته في لبنان. ويشير الكاتب السعودي أيضا، إلى رواية الدحو وأسباب منعها من النشر، وتركيز رواياته أيضاً على الجانب الإنساني في المجتمع.
سؤال مباشر | خطاب ولاية الفقيه تحت المجهر
يستضيف خالد مدخلي في برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الكاتب والباحث الكويتي فاخر السلطان. السلطان نبّه من ان الإيرانيين أقنعوا الأميركيين بحصر مفاوضات فيينا معهم بالشأن النووي واستبعدوا منها موضوعي التسلّح والتدخل في بؤر النزاع. ودعا دول الخليج إلى الضغط على المجتمع الدولي للمشاركة في المفاوضات النووية.
وعن الخلية الأخيرة التي تم تفكيكها في الكويت، وكانت تجمع المال لصالح حزب الله اللبناني، قال فاخر السلطان: بعض الجمعيات الشيعية في الكويت باتت تشكل تهديدا أمنيا ولا يجوز أن أن يبقى الخطاب الديني بمعزل عن المراقبة والبحث والنقد، داعياً الحكومة إلى فرض شروطها على المرجعيات الشيعية، التي ترفض، فقهيا، أي نوع من الرقابة على مداخيلها.
الكاتب والباحث الكويتي فاخر السلطان مهتم بفكرة المعنوية زائدا العقلانية، التي أطلقها المفكر مصطفى ملكيان. ضيف البرنامج يرى أن الخطاب الديني ينتمي إلى التاريخ أكثر من انتمائه إلى الحاضر ويجب مراجعة هذا الخطاب بعدما اتجهت بعض الأفكار الدينية إلى الأصولية والخرافة. ويرى السلطان أن الخطاب الديني يرفض استخدام الأدوات العلمية في تحليل خطابه، فالعلم والعقلانية ضروريان لتفنيد بعض المسلّمات في الخطاب الديني.
السيد ضياء موسوي أخشى من استغلال الخُمس في ظل وجود الإسلام السياسي