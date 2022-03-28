هل المناهج التعليمية التي يدرسها الأزهر تمهد للإرهاب؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر د. إيزيس القمني ابنة المفكر المصري الراحل سيد القمني التي ذكّرت بأن مؤسسة الأزهر كانت طالبت بمحاكمة والدها ومنع توزيع كتبه. ولفتت إلى أن والدها رصد مناهج تعليمية تدرس في الأزهر تمهد للإرهاب. وعن كتاب والدها "رب الزمان" قالت إن القضاء أجاز طباعته وتوزيعه بالتزامن مع فترة محاكمته. وطالبت إيزيس القمني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يحفظ حقوق والدها، لأنه صاحب فكرة مشروع "جبل التجلي"، وطالبت بوضع أسمه على إحدى قاعاته أو شوارعه. وكشفت القمني بأنها تتلقى رسائل تهديد بالسجن والقتل في حال نشرت كتب والدها، لكنها أكدت أن التهديدات لن تثنيها عن قرارها بطبع هذه الكتب قريبا. إيزيس القمني وجهت رسالة إلى الكتاب والمثقفين الذين صمتوا بدلا من الدفاع عن والدها بعد حملات الهجوم والتشفي عليه وقالت: "عيب". تجدر الإشارة إلى أن سيد محمد القمني هو صاحب أفكار علمانية، معاد فكريا لجماعات "الإسلام السياسي"، في حين يعتبر نفسه من أتباع فكر المعتزلة، هو من المنادين بتغيير المناهج الدينية الإسلامية وهو ما جعله عرضة للاتهامات بأنه يعكس أفكارا "ماركسية" معادية للإسلام. خلص في غالبية أبحاثه إلى أن العامل السياسي هو السبب في اتخاذ القرار الديني.
سؤال مباشر | من الرابح والخاسر اقتصاديا من الحرب في أوكرانيا؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر "مازن السديري" رئيس مركز الأبحاث في شركة الراجحي المالية، للحديث عن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد في العالم عموما والعالم العربي خصوصا.
السديري رجح أن الفائض المحلي في السعودية سيشهد ارتفاعا قد يصل إلى 400 مليار ريال سعودي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط المرافق للحرب في أوكرانيا وتبعات حظر الولايات المتحدة للنفط والغاز الروسي. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السعودية لديها أمن غذائي محصن وليس من داع إلى تخزين المواد الغذائية، حتى وإن طال أمد الحرب في أوكرانيا. السديري أشار إلى أن بعض الدول ستتأثر بتبعات الحرب في أوكرانيا من الناحية الاقتصادية، ضاربا المثل بالاقتصاد المصري، إذ توقع الخبير الاقتصادي أن يتأثر سلبا بتلك الحرب وخصوصا إن طال أمدها.
وعن أسواق النفط، أشار السديري إلى أن الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على تلك الأسواق، كما هو ظاهر من الارتفاع المطرد للأسعار في الأسواق العالمية.
وعن أثر ارتفاع أسعار النفط على الأسواق العالمية، أكد الخبير الاقتصادي أن أسعار المواد الأولية الأخرى ولا سيما منها المواد الغذائية سيستمر بالارتفاع بدوره على ضوء الترابط القائم بين ارتفاع الذهب الأسود مع أسعار باقي السلع والخدمات.
السيد ضياء موسوي أخشى من استغلال الخُمس في ظل وجود الإسلام السياسي
يستضيف برنامج سؤال مباشر الجمعة رئيس حزب الإنسان في البحرين السيد ضياء الموسوي الذي طالب بعدم توريث الخمس لانعدام الرقابة والشفافية عليه ولمعرفة حجم الأموال التي جمعت وأين تذهب خشية أن تتم إساءة استغلالها في ظل وجود الإسلام السياسي. ونبه الموسوي من خطورة وصول أموال الخمس إلى جهات هدفها زعزعت أمن الخليج والمطالبة بوجود لجان رقابية لأن في الغالب بعد وفاة الوكيل الشرعي القابض للخمس فأن الأموال التي جمعها تذهب للورثة و يتم فرزها وفق غطاء شرعي.
سؤال مباشر | قبل عام 1979 كان في الإحساء انصهار حقيقي بين المجتمع السني والشيعي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والشاعر السعودي محمد الحرز الذي تحدث عن ضرورة نقد تاريخ الخطاب السياسي الشيعي في المنطقة، ولاسيما منه في الأحساء والقطيف. ونقد حراكه منذ تأسيس الثورة الخمينية وانعكاساتها على الداخل الشيعي بمختلف مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، وأن المراجعات على الخطاب السياسي الشيعي لم تصل إلى حد المكاشفات الحقيقة، مطالباً من تأثر بالخطاب السياسي الشيعي بكتابة تجاربهم من أجل الأجيال المقبلة، وقال محمد الحرز: عشنا مرحلة ضبابية في السابق ورؤية 2030 تشكل فرصة من أجل التصدي للشعارات، والثورة الإيرانية تزامنت مع حركة جهيمان في السعودية وأحدثت إرباكا بين السنة والشيعة. إن هناك انسجام في المجتمع الإحسائي جعلت من العامل المذهبي أقل تأثيرا، وختم الحرز حديثه بالدعوة إلى التكاتف داخل النسيج الاجتماعي السعودي بجميع طوائفه.
سؤال مباشر | كيف يتم تمويل جماعة الإخوان الآن في ظل الضربات الأمنية التي تتلقاها؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مختار نوح حيث يتحدث عن موقفه من ردود الافعال الإخوانية التي صدرت عقب وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي. كذلك يتحدث عن مستقبل جماعة الإخوان خصوصا بعد الضربات الأمنية المتوالية وهل استأصلت الدولة المصرية كل العناصر من داخل أجهزة الدولة أم لا كما يتحدث عن تمويل الجماعة سواء من الداخل أو الخارج.
هل المناهج التعليمية التي يدرسها الأزهر تمهد للإرهاب؟