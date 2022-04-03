الفنان العراقي سعدون جابر: غنيت لـ السعودية قبل 40 عاماً بسبب موقفها الأصيل مع العراق

يستضيف برنامج سؤال مباشر "مازن السديري" رئيس مركز الأبحاث في شركة الراجحي المالية، للحديث عن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد في العالم عموما والعالم العربي خصوصا.

السديري رجح أن الفائض المحلي في السعودية سيشهد ارتفاعا قد يصل إلى 400 مليار ريال سعودي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط المرافق للحرب في أوكرانيا وتبعات حظر الولايات المتحدة للنفط والغاز الروسي. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السعودية لديها أمن غذائي محصن وليس من داع إلى تخزين المواد الغذائية، حتى وإن طال أمد الحرب في أوكرانيا. السديري أشار إلى أن بعض الدول ستتأثر بتبعات الحرب في أوكرانيا من الناحية الاقتصادية، ضاربا المثل بالاقتصاد المصري، إذ توقع الخبير الاقتصادي أن يتأثر سلبا بتلك الحرب وخصوصا إن طال أمدها.

وعن أسواق النفط، أشار السديري إلى أن الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على تلك الأسواق، كما هو ظاهر من الارتفاع المطرد للأسعار في الأسواق العالمية.

وعن أثر ارتفاع أسعار النفط على الأسواق العالمية، أكد الخبير الاقتصادي أن أسعار المواد الأولية الأخرى ولا سيما منها المواد الغذائية سيستمر بالارتفاع بدوره على ضوء الترابط القائم بين ارتفاع الذهب الأسود مع أسعار باقي السلع والخدمات.