عيد اليحيى: تعرضت للانتقادات وهذه هي أخطائي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" معد ومقدم برنامج على خطى العرب الدكتور عيد اليحيى الذي أشار إلى أن الأنماط المعمارية في جبال السعودية مرتبطة بحضارات في العراق ومصر وأن موضوع المدافن وعمارتها، جذب أنتباهه، ففي الجزيرة العربية أسرار لم تكتشف حتى الآن. وأعتبر اليحيى أن الذين خالفوا رأيه لجهة عمر القلم الثمودي، لم يقدموا دليلاً على ذلك. وعن الإنتقادات التي يتعرض لها قال اليحيى: علم الأنثروبولجيا حساس، كذلك أقر بأنني ألحنت عند إلقائي الشعر الفصيح. ولفت إلى أهمية الجزيرة العربية لما تختزنه من تاريخ زاخر وبيئة خصبة بالآثار، فما تم اكتشافه لا يمثل أكثر من 5% من الآثار السعودية. ودعا اليحيي إلى تخصيص موازنة أكبر للتنقيب عن الآثار والاستعانة بفرق أجنبية متخصصة مشيرا إلى إعجاب رئيس وزراء اليابان بالآثار السعودية أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض.
المواطن الشيعي جزء من النسيج الاجتماعي في السعودية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتبة وعضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش التي ترى أن المرأة تعيش حاليا العصر الذهبي للتمكين. وعن جهل غالبية النساء سبب إبعادها عن منابع الوعي في الماضي، تقول: السبب هو تخليهن عن خوض منافسة غير شريفة. الأبرش توقفت عن كتابة مقالها الأسبوعي لأن الصحف الورقية أصبحت غائبة والمقال لم يعد له تأثير كالسابق فهذا زمن وسائل التواصل الأجتماعي، بحسب تعبيرها. عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش تطرقت إلى الشأن الإيراني فاعتبرت أن الفكر الثوري الإيراني عزل المكوّن الشيعي عن المجتمع والدولة وخطابات إيران التحريضية كانت تجد آذانا صاغية لها. في المقابل أشارت الأربش إلى أن رؤية 2030 جففت منابع التطرف في السعودية، وحرمت إيران من الموالين لها، وأن المواطن الشيعي أصبح يتأثر بما يجري في بلاده من تطور فكري وأقتصادي والشباب الشيعي بدأ يتحرر من فكرة المظلومية.
الفنان العراقي سعدون جابر: غنيت لـ السعودية قبل 40 عاماً بسبب موقفها الأصيل مع العراق
يستضيف برنامج "سؤال مباشر " الفنان العراقي الدكتور سعدون جابر الذي أشار إلى أنه لم يكن أول مطرب ينال شهادة الدكتوراه، إنما سبقه إليها فاضل عواد، وأن شغفه بالقراءة هي من أسباب حصوله على هذه الشهادة. وبرر ذلك بأن ثقافة الفنان هي أهم من الغناء. وعن الفنانين الذين أثروا يقول سعدون جابر: تأثرت بناظم الغزالي وداخل حسن ومحمد القبانجي.
وعن موجة الأغاني التي يؤديها بعض الفنانين باللهجة العامية قال إنها مرحلة عابرة في تاريخ الفن العراقي. ولفت إلى أن الفلاح المصري يغني فرحاً بينما نظيره العراقي يغني ألماً.
وعن أسباب غنائه للسعودية قال سعدون: غنيت لها بسبب موقفها الأصيل من العراق وكشف أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين طلب منه الغناء للعاهل السعودي الراحل فهد أثناء زيارته للعراق، وأنه قام بالغناء لناديي الهلال والنصر السعودي في ثمانينيات القرن الفائت.
هل المناهج التعليمية التي يدرسها الأزهر تمهد للإرهاب؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر د. إيزيس القمني ابنة المفكر المصري الراحل سيد القمني التي ذكّرت بأن مؤسسة الأزهر كانت طالبت بمحاكمة والدها ومنع توزيع كتبه. ولفتت إلى أن والدها رصد مناهج تعليمية تدرس في الأزهر تمهد للإرهاب. وعن كتاب والدها "رب الزمان" قالت إن القضاء أجاز طباعته وتوزيعه بالتزامن مع فترة محاكمته. وطالبت إيزيس القمني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يحفظ حقوق والدها، لأنه صاحب فكرة مشروع "جبل التجلي"، وطالبت بوضع أسمه على إحدى قاعاته أو شوارعه. وكشفت القمني بأنها تتلقى رسائل تهديد بالسجن والقتل في حال نشرت كتب والدها، لكنها أكدت أن التهديدات لن تثنيها عن قرارها بطبع هذه الكتب قريبا. إيزيس القمني وجهت رسالة إلى الكتاب والمثقفين الذين صمتوا بدلا من الدفاع عن والدها بعد حملات الهجوم والتشفي عليه وقالت: "عيب". تجدر الإشارة إلى أن سيد محمد القمني هو صاحب أفكار علمانية، معاد فكريا لجماعات "الإسلام السياسي"، في حين يعتبر نفسه من أتباع فكر المعتزلة، هو من المنادين بتغيير المناهج الدينية الإسلامية وهو ما جعله عرضة للاتهامات بأنه يعكس أفكارا "ماركسية" معادية للإسلام. خلص في غالبية أبحاثه إلى أن العامل السياسي هو السبب في اتخاذ القرار الديني.
سؤال مباشر | من الرابح والخاسر اقتصاديا من الحرب في أوكرانيا؟
يستضيف برنامج سؤال مباشر "مازن السديري" رئيس مركز الأبحاث في شركة الراجحي المالية، للحديث عن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد في العالم عموما والعالم العربي خصوصا.
السديري رجح أن الفائض المحلي في السعودية سيشهد ارتفاعا قد يصل إلى 400 مليار ريال سعودي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط المرافق للحرب في أوكرانيا وتبعات حظر الولايات المتحدة للنفط والغاز الروسي. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السعودية لديها أمن غذائي محصن وليس من داع إلى تخزين المواد الغذائية، حتى وإن طال أمد الحرب في أوكرانيا. السديري أشار إلى أن بعض الدول ستتأثر بتبعات الحرب في أوكرانيا من الناحية الاقتصادية، ضاربا المثل بالاقتصاد المصري، إذ توقع الخبير الاقتصادي أن يتأثر سلبا بتلك الحرب وخصوصا إن طال أمدها.
وعن أسواق النفط، أشار السديري إلى أن الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على تلك الأسواق، كما هو ظاهر من الارتفاع المطرد للأسعار في الأسواق العالمية.
وعن أثر ارتفاع أسعار النفط على الأسواق العالمية، أكد الخبير الاقتصادي أن أسعار المواد الأولية الأخرى ولا سيما منها المواد الغذائية سيستمر بالارتفاع بدوره على ضوء الترابط القائم بين ارتفاع الذهب الأسود مع أسعار باقي السلع والخدمات.
عيد اليحيى: تعرضت للانتقادات وهذه هي أخطائي