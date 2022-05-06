الراوي السعودي محمد الشرهان
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الراوي السعودي محمد الشرهان الذي يتحدث عن بدايته في إلقاء القصائد من المرحلة الابتدائية في المدرسة، متأثر بوالده وجده. الشرهان يعتمد في توثيق رواياته وقصائده على الشعراء ومؤلفات الرواة الأقدمين ويهتم بالقصائد النادرة كما يحرص على أبيات "التوجد" التي تعكس تأثر الراوي بمعاني القصيدة. محمد الشرهان أشار الى اهتمام العاهل السعودي الملك سلمان بالقصائد الوطنية ومعانيها. وعن أدب مجلس الراوي يقول: المطلوب الإنصات إلى الراوي وعدم مقاطعته. ومن صفات الراوي الشعبي القدرة على الحفظ لافتا إلى أن القصيدة توثق القصة وتشرحها. واعتبر الشرهان أن عبد الرحمن الربيعي، كان من أشهر الرواة في منطقة القصيم.
سؤال مباشر | د. شوقي علام مفتي الديار المصرية نحن بحاجة إلى ثورة علمية وفقهية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي يشير إلى أن المهام الأساس لدار الإفتاء، يحددها القانون المصري. 19 مفتيا تولوا إدارة دار الإفتاء في مصر حتى الآن، وهناك تعاون بين دار الإفتاء ولجنة الفتاوى في الأزهر، ولا يوجد تعارض بين دار الإفتاء والأزهر في القضايا الكبرى، والاختلاف في الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر هدفها مراعاة أوضاع الناس، ومن ضوابط الإفتاء تقديم المصلحة العامة على الخاصة. مفتي الديار المصرية أكد عدم وجود تدخلات من الأزهر في الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وأن الأبحاث العلمية أثبتت أن دار الإفتاء مستقلة. الدكتور شوقي علام لفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية، ولديها أرشيف كامل عن تنظيم داعش وإن الدار قامت بالرد على مزاعم وأفكار داعش بالأدلة العلمية. علام دعا إلى تجديد الخطاب الديني لإزالة الأفكار المتشددة التي أثّرت في بعض النفوس.
عمرو أديب: أنا لا أعمل مع النظام والإعلام المصري تسبب في ثورتين خلال 10 سنوات
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الإعلامي المصري ومقدم برنامج الحكاية عمرو أديب الذي أشار إلى أن برامج "التوك شو" ما زالت مثار اهتمام المشاهد. وعن نسبة المشاهدة قال: لا توجد أرقام لتصنيف البرامج الأعلى مشاهدة في العالم العربي، إنما يتم قياس ذلك من خلال حجم الإعلانات التجارية لكل برنامج. وعن تأثير الإعلام المصري في المجتمع قال أديب: إن الإعلام تسبب في ثورتين في مصر خلال 10 أعوام، وكان له تأثير واضح قبل الثورة على الرئيس حسني مبارك كما على جماعة "الإخوان". الإعلام المصري لم يتوانى عن الوقوف في وجه "الإخوان"، حتى أثناء حصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي والشعب المصري لن ينسى مساندة السعودية والإمارات له. وعن برنامجه "الحكاية" قال عمرو أديب إن غالبية متابعيه هم من فئة كبار السن، وإن فئة الشباب لا يشاهدون التلفزيون، إنما يتصفّحون مواقع التواصل الاجتماعي.
عيد اليحيى: تعرضت للانتقادات وهذه هي أخطائي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" معد ومقدم برنامج على خطى العرب الدكتور عيد اليحيى الذي أشار إلى أن الأنماط المعمارية في جبال السعودية مرتبطة بحضارات في العراق ومصر وأن موضوع المدافن وعمارتها، جذب أنتباهه، ففي الجزيرة العربية أسرار لم تكتشف حتى الآن. وأعتبر اليحيى أن الذين خالفوا رأيه لجهة عمر القلم الثمودي، لم يقدموا دليلاً على ذلك. وعن الإنتقادات التي يتعرض لها قال اليحيى: علم الأنثروبولجيا حساس، كذلك أقر بأنني ألحنت عند إلقائي الشعر الفصيح. ولفت إلى أهمية الجزيرة العربية لما تختزنه من تاريخ زاخر وبيئة خصبة بالآثار، فما تم اكتشافه لا يمثل أكثر من 5% من الآثار السعودية. ودعا اليحيي إلى تخصيص موازنة أكبر للتنقيب عن الآثار والاستعانة بفرق أجنبية متخصصة مشيرا إلى إعجاب رئيس وزراء اليابان بالآثار السعودية أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض.
المواطن الشيعي جزء من النسيج الاجتماعي في السعودية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتبة وعضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش التي ترى أن المرأة تعيش حاليا العصر الذهبي للتمكين. وعن جهل غالبية النساء سبب إبعادها عن منابع الوعي في الماضي، تقول: السبب هو تخليهن عن خوض منافسة غير شريفة. الأبرش توقفت عن كتابة مقالها الأسبوعي لأن الصحف الورقية أصبحت غائبة والمقال لم يعد له تأثير كالسابق فهذا زمن وسائل التواصل الأجتماعي، بحسب تعبيرها. عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش تطرقت إلى الشأن الإيراني فاعتبرت أن الفكر الثوري الإيراني عزل المكوّن الشيعي عن المجتمع والدولة وخطابات إيران التحريضية كانت تجد آذانا صاغية لها. في المقابل أشارت الأربش إلى أن رؤية 2030 جففت منابع التطرف في السعودية، وحرمت إيران من الموالين لها، وأن المواطن الشيعي أصبح يتأثر بما يجري في بلاده من تطور فكري وأقتصادي والشباب الشيعي بدأ يتحرر من فكرة المظلومية.
الراوي السعودي محمد الشرهان