المقدم أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم أفيخاي أدرعي الذي يرى أن هناك أقلية فلسطينية تسعى لإثارة الشغب في المسجد الأقصى في شهر رمضان. أدرعي نفى ما يقال عن منع المصلين من الدخول مشيرا إلى وجود أرقام قياسية للمصلين داخل المسجد الأقصى. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهم حركة "حماس" بأنها تثير المشاكل في الحرم القدسي. وعن ذبح القرابين اليهودية في باحات المسجد الأقصى نفى أدرعي ذلك، وقال إن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حماية المواطنين في باحات الحرم وليس الجيش الإسرائيلي. وعن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يقول أفيخاي أدرعي إن ما يكتبه يعبّر عن أخلاق الجيش الإسرائيلي والشارع العربي بات يدرك أن الخطر الحقيقي يتمثل بإيران، وليس بإسرائيل، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في نقل الصورة الحقيقية للمواطن العربي، وذكّر أدرعي بوجود جنود عرب في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن بعض الضباط العرب يقودون وحدات عسكرية إسرائيلية مهمة.
الباحث والأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك
يستضيف "سؤال مباشر" الباحث والأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك الذي يرى أنه ليست كل الفتاوى التي صدرت منذ مئات الأعوام تصلح لهذا العصر. فالعصر الحالي لديه متطلبات مختلفة عن الماضي وتحتاج إلى فتاوى جديدة واجتهادات جديدة. ويشبه بن تنباك التراث الإسلامي بالمنجم الذي علينا أن ننظر إليه باحترام، إنما في الوقت عينه علينا أن نفكر في الحاضر والمستقبل على ضوء التحديات الجديدة. ويرى أن الكثير من العلماء المسلمين تراجعوا في انتاجهم لأنهم اكتفوا بمواجهة التقدم الصناعي الغربي بالعودة إلى أمجاد التراث. وعن العصر الجاهلي يقول الباحث والأكاديمي السعودي المقصود بذلك المرحلة التي سبقت الإسلام وليس اعتبار من عاشوا في تلك الحقبة جهلة، لأنه كان من بينهم أنبياء وعلماء وشعراء... مرزوق بن تنباك تطرق أيضا إلى مصطلح البداوة فقال: في الأصل كان المقصود بذلك سكان الصحاري، أما لاحقا فأصبح المقصود به القبيلة. وعن اللغة قال: إنها هوية القوم فإسرائيل مثلا استحدثت لغة عبرية جديدة مختلفة عن اللغة التي تكلم بها موسى، والأوكران الروس اعترضوا على قرار حظر اللغة الروسية في بلدهم.
الراوي السعودي محمد الشرهان
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الراوي السعودي محمد الشرهان الذي يتحدث عن بدايته في إلقاء القصائد من المرحلة الابتدائية في المدرسة، متأثر بوالده وجده. الشرهان يعتمد في توثيق رواياته وقصائده على الشعراء ومؤلفات الرواة الأقدمين ويهتم بالقصائد النادرة كما يحرص على أبيات "التوجد" التي تعكس تأثر الراوي بمعاني القصيدة. محمد الشرهان أشار الى اهتمام العاهل السعودي الملك سلمان بالقصائد الوطنية ومعانيها. وعن أدب مجلس الراوي يقول: المطلوب الإنصات إلى الراوي وعدم مقاطعته. ومن صفات الراوي الشعبي القدرة على الحفظ لافتا إلى أن القصيدة توثق القصة وتشرحها. واعتبر الشرهان أن عبد الرحمن الربيعي، كان من أشهر الرواة في منطقة القصيم.
سؤال مباشر | د. شوقي علام مفتي الديار المصرية نحن بحاجة إلى ثورة علمية وفقهية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي يشير إلى أن المهام الأساس لدار الإفتاء، يحددها القانون المصري. 19 مفتيا تولوا إدارة دار الإفتاء في مصر حتى الآن، وهناك تعاون بين دار الإفتاء ولجنة الفتاوى في الأزهر، ولا يوجد تعارض بين دار الإفتاء والأزهر في القضايا الكبرى، والاختلاف في الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر هدفها مراعاة أوضاع الناس، ومن ضوابط الإفتاء تقديم المصلحة العامة على الخاصة. مفتي الديار المصرية أكد عدم وجود تدخلات من الأزهر في الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وأن الأبحاث العلمية أثبتت أن دار الإفتاء مستقلة. الدكتور شوقي علام لفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية، ولديها أرشيف كامل عن تنظيم داعش وإن الدار قامت بالرد على مزاعم وأفكار داعش بالأدلة العلمية. علام دعا إلى تجديد الخطاب الديني لإزالة الأفكار المتشددة التي أثّرت في بعض النفوس.
عمرو أديب: أنا لا أعمل مع النظام والإعلام المصري تسبب في ثورتين خلال 10 سنوات
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع الإعلامي المصري ومقدم برنامج الحكاية عمرو أديب الذي أشار إلى أن برامج "التوك شو" ما زالت مثار اهتمام المشاهد. وعن نسبة المشاهدة قال: لا توجد أرقام لتصنيف البرامج الأعلى مشاهدة في العالم العربي، إنما يتم قياس ذلك من خلال حجم الإعلانات التجارية لكل برنامج. وعن تأثير الإعلام المصري في المجتمع قال أديب: إن الإعلام تسبب في ثورتين في مصر خلال 10 أعوام، وكان له تأثير واضح قبل الثورة على الرئيس حسني مبارك كما على جماعة "الإخوان". الإعلام المصري لم يتوانى عن الوقوف في وجه "الإخوان"، حتى أثناء حصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي والشعب المصري لن ينسى مساندة السعودية والإمارات له. وعن برنامجه "الحكاية" قال عمرو أديب إن غالبية متابعيه هم من فئة كبار السن، وإن فئة الشباب لا يشاهدون التلفزيون، إنما يتصفّحون مواقع التواصل الاجتماعي.
المقدم أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي