خليل الزياني – مدرب المنتخب السعودي سابقا
يستضيف برنامج سؤال مباشر مدرب المنتخب السعودي سابقا خليل الزياني الذي تحدث عن متاعب صحية وكيف تجاوزها من خلال عملية جراحية. اهتمام الناس بحاله الصحية، ساعدته على تخطي هذه الأزمة. وأشار الزياني إلى أنه نجح في تحقيق أول بطولة خارجية للأندية السعودية أثناء تدريبه لنادي الاتفاق، وأن اختياره لتدريب المنتخب السعودي العام 1984 لم يكن من باب المجاملة. وعن ذكريات تدريبه للمنتخب السعودي قال الزياني إنه لن ينسى مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية في تصفيات أولمبياد العام 1984 وكيف تفاعل اللاعبون معه خلال المباريات الصعبة، والهدف الذي سجله ماجد عبدالله في مرمى كوريا الجنوبية، أعاد وقتها المنتخب السعودي إلى المنافسة على كأس أسيا. وعن تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم قال الزياني إن هذا إنجاز يُحسب لكرة القدم السعودية، وسيخدم مباريات كأس العالم المقبلة، لكنه شدّد على أن كثرة المدربين السعوديين لا تعني شيئاً، إن لم يترافق ذلك مع تحقيق إنجازات.
عبد الإله السناني – أكاديمي وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الأكاديمي وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون عبد الإله السناني المتخصص في الميكروبيولوجي الذي يرى في الكائنات الدقيقة ما يشبه المسرح. السناني نوه بجهود وزارة الثقافة السعودية واعتبر أنها حققت إنجازات في الداخل والخارج خلال فترة وجيزة. التعليم في الفترة المبكرة يمثل خطوة إيجابية والعلم يأتي قبل الموهبة وإن إنشاء أقسام لتدريس الفنون في الجامعات في السعودية يمثل خطوة مهمة من شأنها إثراء الحركة الثقافية. عبد الإله السناني تطرق أيضا إلى الدراما السعودية، فأشار إلى مسلسل "العاصوف" الذي يمثّل نقلة نوعية في الدراما، كما قال.
د. حمزة المزيني – كاتب وأكاديمي
يستضيف برنامج سؤال مباشر الكاتب والأكاديمي د. حمزة المزيني والذي يتحدث عن فوز كتابه "استقرت بها النوى" بجائزة غازي القصيبي وعن أهميتها كونها ترتبط بشخصية مؤثرة في مجالات كثيرة. تأثر المزيني بكتابات وروايات الراحل غازي القصيبي. حمزة المزيني يقول إنه لم يكن يرغب في كتابة سيرته الذاتية ولم يعتمد على التركيز على جانب محدد وإنما كتب ما يشعر أنه يستحق كتابته وأن السيرة الذاتية ترتبط بالمجتمع ولا تخص حياة صاحبها بمفرده، وعن أسباب رفضه التعاقد مع الجامعة بعد التقاعد أوضح المزيني أنه رفض التعاقد بسبب ما وصفه بشرط مهين في العقد.
المقدم أفيخاي أدرعي – المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم أفيخاي أدرعي الذي يرى أن هناك أقلية فلسطينية تسعى لإثارة الشغب في المسجد الأقصى في شهر رمضان. أدرعي نفى ما يقال عن منع المصلين من الدخول مشيرا إلى وجود أرقام قياسية للمصلين داخل المسجد الأقصى. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهم حركة "حماس" بأنها تثير المشاكل في الحرم القدسي. وعن ذبح القرابين اليهودية في باحات المسجد الأقصى نفى أدرعي ذلك، وقال إن الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حماية المواطنين في باحات الحرم وليس الجيش الإسرائيلي. وعن صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يقول أفيخاي أدرعي إن ما يكتبه يعبّر عن أخلاق الجيش الإسرائيلي والشارع العربي بات يدرك أن الخطر الحقيقي يتمثل بإيران، وليس بإسرائيل، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في نقل الصورة الحقيقية للمواطن العربي، وذكّر أدرعي بوجود جنود عرب في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن بعض الضباط العرب يقودون وحدات عسكرية إسرائيلية مهمة.
الباحث والأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك
يستضيف "سؤال مباشر" الباحث والأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك الذي يرى أنه ليست كل الفتاوى التي صدرت منذ مئات الأعوام تصلح لهذا العصر. فالعصر الحالي لديه متطلبات مختلفة عن الماضي وتحتاج إلى فتاوى جديدة واجتهادات جديدة. ويشبه بن تنباك التراث الإسلامي بالمنجم الذي علينا أن ننظر إليه باحترام، إنما في الوقت عينه علينا أن نفكر في الحاضر والمستقبل على ضوء التحديات الجديدة. ويرى أن الكثير من العلماء المسلمين تراجعوا في انتاجهم لأنهم اكتفوا بمواجهة التقدم الصناعي الغربي بالعودة إلى أمجاد التراث. وعن العصر الجاهلي يقول الباحث والأكاديمي السعودي المقصود بذلك المرحلة التي سبقت الإسلام وليس اعتبار من عاشوا في تلك الحقبة جهلة، لأنه كان من بينهم أنبياء وعلماء وشعراء... مرزوق بن تنباك تطرق أيضا إلى مصطلح البداوة فقال: في الأصل كان المقصود بذلك سكان الصحاري، أما لاحقا فأصبح المقصود به القبيلة. وعن اللغة قال: إنها هوية القوم فإسرائيل مثلا استحدثت لغة عبرية جديدة مختلفة عن اللغة التي تكلم بها موسى، والأوكران الروس اعترضوا على قرار حظر اللغة الروسية في بلدهم.
خليل الزياني – مدرب المنتخب السعودي سابقا