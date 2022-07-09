عبد الفتاح مشاط - نائب وزير الحج والعمرة
يستضيف "برنامج سؤال مباشر" نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط للحديث عن موسم الحج حيث أعلنت السعودية السماح لمليون حاج بأداء فريضة الحج هذه السنة. وصرح مشاط بأن الأعداد تزداد تدريجا في الحج كما حصل المرة الفائتة في العمرة. وزارة الحج والعمرة تحدد أعداد الحجاج الوافدين من الخارج وفقا لمعايير صحية وتنظيمية، أما بالنسبة لحجاج الداخل فقد تم اختيارهم عن طريق القرعة وعلى أربع مراحل وبدون أي تدخل بشري.
خالد الدويسان - سفير الكويت لدى بريطانيا
يستضيف "برنامج سؤال مباشر" سفير الكويت لدى بريطانيا خالد الدويسان للحديث عن ثلاثين عاما أمضاها سفيراً في السلك الديبلوماسي غالبيتها في المملكة المتحدة. الدويسان أكد أن بريطانيا تهتم بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وأن تسهيلات دخول المواطنين الخليجيين إلى بريطانيا تؤكد تطور العلاقات. الدويسان لفت إلى أن بريطانيا تظهر تعاطفا دائما مع مواقف الكويت السياسية، والدبلوماسية البريطانية ساعدت الكويت على التصدي لتبعات الغزو العراقي في تسعينيات القرن الفائت. وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رأى الدويسان أن ذلك عزز علاقات بريطانيا بدول مجلس التعاون الخليجي وأن بريطانيا تولي اهتماما كبيرا بتطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وتتعاطف دائما مع مواقفها. وعن الحرب الروسية الأوكرانية قال الدويسان إنها زادت من تكاليف الحياة عالميا، وأن بريطانيا تستعد لاحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة.
د. عبد اللطيف آل الشيخ – وزير الشؤون الإسلامية في السعودية
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" وزير الشؤون الإسلامية في السعودية د. عبد اللطيف آل الشيخ الذي يتحدث عن الاهتمام بالحرمين الشريفين وبالمشاعر المقدسة والعناية بالحجاج منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز حتى الآن. مشاريع الصيانة وأعمال تطوير المشاعر المقدسة لا تتوقف طوال السنة. عبد اللطيف آل الشيخ أشار إلى أن بعض المنابر في السعودية كانت تُستخدم لإثارة مشاعر الناس من أجل تحقيق أهداف سياسية، و الوزارة استطاعت التعامل بحكمة مع تجاوزات بعض الخطباء. أضاف أن هناك رغبة من المجتمع السعودي من أجل تصحيح وضع المنابر، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كرّس هيبة الدولة في تطبيق القانون على الجميع، من دون تمييز. وعن بيان وزارة الشؤون الإسلامية للخطباء بالمحافظة على القراءة النجدية قال عبد اللطيف آل الشيخ: إن الهدف من ذلك هو الحفاظ عليها لأنها كادت أن تندثر، وهو طلب من الإئمة في مساجد الرياض الاهتمام بها. وعن خطر جماعة "الإخوان المسلمين" أكد آل الشيخ أن هذه الجماعة تقف دائما وراء الفتن، في الكثير من البلدان بهدف تدميرها. ودعا وزير الشؤون الإسلامية إلى العمل بالقرآن والسنة وترك ما يخالفهما، فجماعة "الإخوان" استغلت الدين للتحكم بالناس وتدمير دولهم.
خليل الزياني – مدرب المنتخب السعودي سابقا
يستضيف برنامج سؤال مباشر مدرب المنتخب السعودي سابقا خليل الزياني الذي تحدث عن متاعب صحية وكيف تجاوزها من خلال عملية جراحية. اهتمام الناس بحاله الصحية، ساعدته على تخطي هذه الأزمة. وأشار الزياني إلى أنه نجح في تحقيق أول بطولة خارجية للأندية السعودية أثناء تدريبه لنادي الاتفاق، وأن اختياره لتدريب المنتخب السعودي العام 1984 لم يكن من باب المجاملة. وعن ذكريات تدريبه للمنتخب السعودي قال الزياني إنه لن ينسى مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية في تصفيات أولمبياد العام 1984 وكيف تفاعل اللاعبون معه خلال المباريات الصعبة، والهدف الذي سجله ماجد عبدالله في مرمى كوريا الجنوبية، أعاد وقتها المنتخب السعودي إلى المنافسة على كأس أسيا. وعن تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم قال الزياني إن هذا إنجاز يُحسب لكرة القدم السعودية، وسيخدم مباريات كأس العالم المقبلة، لكنه شدّد على أن كثرة المدربين السعوديين لا تعني شيئاً، إن لم يترافق ذلك مع تحقيق إنجازات.
عبد الإله السناني – أكاديمي وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون
يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الأكاديمي وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون عبد الإله السناني المتخصص في الميكروبيولوجي الذي يرى في الكائنات الدقيقة ما يشبه المسرح. السناني نوه بجهود وزارة الثقافة السعودية واعتبر أنها حققت إنجازات في الداخل والخارج خلال فترة وجيزة. التعليم في الفترة المبكرة يمثل خطوة إيجابية والعلم يأتي قبل الموهبة وإن إنشاء أقسام لتدريس الفنون في الجامعات في السعودية يمثل خطوة مهمة من شأنها إثراء الحركة الثقافية. عبد الإله السناني تطرق أيضا إلى الدراما السعودية، فأشار إلى مسلسل "العاصوف" الذي يمثّل نقلة نوعية في الدراما، كما قال.
عبد الفتاح مشاط - نائب وزير الحج والعمرة