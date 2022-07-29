د. عبد السلام الوايل – أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" وزير الشؤون الإسلامية في السعودية د. عبد اللطيف آل الشيخ الذي يتحدث عن الاهتمام بالحرمين الشريفين وبالمشاعر المقدسة والعناية بالحجاج منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز حتى الآن. مشاريع الصيانة وأعمال تطوير المشاعر المقدسة لا تتوقف طوال السنة. عبد اللطيف آل الشيخ أشار إلى أن بعض المنابر في السعودية كانت تُستخدم لإثارة مشاعر الناس من أجل تحقيق أهداف سياسية، و الوزارة استطاعت التعامل بحكمة مع تجاوزات بعض الخطباء. أضاف أن هناك رغبة من المجتمع السعودي من أجل تصحيح وضع المنابر، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كرّس هيبة الدولة في تطبيق القانون على الجميع، من دون تمييز. وعن بيان وزارة الشؤون الإسلامية للخطباء بالمحافظة على القراءة النجدية قال عبد اللطيف آل الشيخ: إن الهدف من ذلك هو الحفاظ عليها لأنها كادت أن تندثر، وهو طلب من الإئمة في مساجد الرياض الاهتمام بها. وعن خطر جماعة "الإخوان المسلمين" أكد آل الشيخ أن هذه الجماعة تقف دائما وراء الفتن، في الكثير من البلدان بهدف تدميرها. ودعا وزير الشؤون الإسلامية إلى العمل بالقرآن والسنة وترك ما يخالفهما، فجماعة "الإخوان" استغلت الدين للتحكم بالناس وتدمير دولهم.